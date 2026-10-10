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Domácí

Motoristé slaví prvního zastupitele, zvolili ho v Pavlově Černoučku

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus
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Motoristé mají historicky prvního komunálního zastupitele. A je to trochu absurdní příběh. Není to totiž nikde jinde než v Černoučku, domovské obci prezidenta Petra Pavla, kam se mimo jiné ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) nedávno vydal rýpnout si do jeho dovolené v Maroku.

Na otázku Aktuálně.cz, zda bude nyní do obce jezdit častěji, když tam Motoristé mají prvního historického zastupitele, Macinka s nadsázkou navrhl další krok. „Tak možná tam zasadíme nějakej strom.“
Na otázku Aktuálně.cz, zda bude nyní do obce jezdit častěji, když tam Motoristé mají prvního historického zastupitele, Macinka s nadsázkou navrhl další krok. „Tak možná tam zasadíme nějakej strom.“Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus
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„Je to zajímavá hra osudu,“ okomentoval Macinka pro Aktuálně.cz volební výsledek.

Prvním komunálním zastupitelem Motoristů v historii se stal Martin Král, který kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026.

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Motoristé tak mají důvod k oslavě, a to rovnou v obci, která se v posledních dnech dostala do celostátního politického dění kvůli prezidentově dovolené. Po dlouhém sporu Motoristů s Petrem Pavlem to působí až absurdně.

„Myslím, že to je nějaká zajímavá hra osudu, který podle mě zasedá někde na nebi a skvěle se baví, že zrovna první zastupitel historicky, kterého Motoristé v komunálních volbách získali, je z obce Černouček,“ řekl Macinka Aktuálně.cz.

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Zároveň ale odmítl, že by za úspěchem stála jeho návštěva. Do obce prý zamířil spontánně, když cestoval podpořit stranickou kandidátku a volební stánek v nedaleké Roudnici nad Labem.

„Když jsem byl asi sedm kilometrů odsud, tak jsem říkal, to by bylo fajn se tam vůbec podívat, jak ta slavná obec Černouček vůbec vypadá,“ popsal ministr redakci. Do obce se vydal společně s Králem, s nímž se také vyfotografoval před místním hostincem.

Na otázku Aktuálně.cz, zda bude nyní do obce jezdit častěji, když tam Motoristé mají prvního historického zastupitele, Macinka s nadsázkou navrhl další krok. „Tak možná tam zasadíme nějakej strom.“

Podle něj se místní dobře znají a věděli, kdo v obci žije a kandiduje. Proto Král uspěl. „To určitě nebylo mojí přítomností,“ řekl.

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Sestřih z tiskovky Motoristů i s úvodním krátkým rozhovorem s předsedou Petrem Macinkou. | Video: Radek Bartoníček
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