Výroky 2022: Politici hráli Game of Thrones, oblékli svetry a báli se obchodů s dětmi

Normální člověk by jel z Brna do Bratislavy, vidím Břeclav, odbočím doprava a jsem ve Vídni. Pár kilometrů. A doleva mám Varšavu. Selský rozum.Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně začátkem září kritizoval nápad vést dálnici do Vídně přes Mikulov. Video s tímto výrokem se objevilo i na sociální síti TikTok. "Když jedeš s rodinou na dovolenou a necháš manželku navigovat," okomentoval příspěvek jeden z uživatelů.

To jsou fašisti a nacisti. To jsou voliči Spolu a PirSTANu. To jsou lidi, který jsou nebezpečný.Těmito slovy Babiš kritizoval svoje odpůrce, voliče opozičních stran na jednom ze svých letních politických turné po republice v Táboře.

Ježišmarjá… No, Měsíc, Mars, Pluto, Saturn… co je tam ještě? Slunce.Takto kandidát na prezidenta odpověděl v prosincovém pořadu televize Prima K tabuli! na dotaz žáků, zda by dokázal vyjmenovat planety sluneční soustavy.

Moje práce není poslouchat Michálka, že má Okamura vířivku. Chodím do práce. Když mi zavelí Alenka Schillerová "musíte být ve sněmovně", tak jsem tady.Toto zaznělo v Poslanecké sněmovně začátkem září při pokusu o svržení vlády Petra Fialy.

Paní Pekarová říkala, že Maďaři nevolili Orbána, víte vůbec o tom, že Orbán je maďarský Václav Havel? Víte o tom? Nevíte?Jeden z výroků, který zazněl začátkem září v Poslanecké sněmovně při neúspěšném pokusu o svržení vlády Petra Fialy (ODS).

Když jsme hráli Game of Thrones celé noci, to byl boj o fleky, sushi deal, dohoda z Ósaky, že Timmermans bude předsedou, tak V4 získala další země, aby zkrátka ten šílenec Timmermans tam nebyl. Je tam Ursula. Ale ta asi políbila prsten zeleným fanatikům v Evropském parlamentu, a ti se stále neprobudili.Zaznělo v září v Poslanecké sněmovně při pokusu o svržení vlády Petra Fialy.