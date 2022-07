Výroky poděbradského starosty o Romech šetří policie. Přišla na něj trestní oznámení

Výroky o Romech poděbradského starosty Jaroslava Červinky, kvůli kterým skončil v hnutí STAN, prověřuje policie. Přišlo na něj několik trestních oznámení. Jakého trestného činu se starosta případně mohl dopustit, policie zatím nestanovila.

Policie je teprve na začátku prověřování toho, zdali se mohl starosta Poděbrad Jaroslav Červinka dopustit trestného činu. "Případem se zabývají kolegové z nymburské policie, a to na základě několika oznámení. Věc je prověřována pod dohledem okresního státního zastupitelství. V současné době probíhá prvotní prověřování, na základě něhož bude stanovena možná právní kvalifikace," řekl Aktuálně.cz mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Starosta na červnovém jednání poděbradského zastupitelstva prohlásil, že kdysi dostal důtku od okresního úřadu za výroky, které pronesl při dopravní nehodě, kterou v roce 2001 způsobili psi romského občana. "Pronesl jsem onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli psy," řekl při jednání, které se nahrávalo.

Červenka se později za svá slova omluvil s tím, že jeho výrok byl hloupý a lituje ho. Svou roli podle něj sehrály i emoce a únava a nemyslel to tak, jak to nakonec vyznělo.

Pokud by policie v jeho výrocích viděla buď trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, případně trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, může za ně soud udělit až tříleté vězení.

Červenka měl být lídrem kandidátky pro letošní podzimní volby v Poděbradech. Předseda STAN Vít Rakušan však prohlásil, že pokud Červenka z kandidátní listiny sám neodstoupí, odvolá ho z ní strana.

Starosta nakonec oznámil, že vystoupí ze strany a pokusí se kandidovat pod značkou Nezávislí kandidáti Poděbrady. Spolu s ním chtějí do voleb jít i další politici, kteří původně kandidovali za STAN. Aby však mohli kandidovat jako nezávislí, potřebují získat více než tisíc podpisů místních obyvatel.