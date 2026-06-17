Vyražený zub, zlomená ruka. Vnuk násilím obíral svou babičku o peníze, hrozí mu 10 let

Devatenáctiletý mladík z Trutnovska opakovaně násilím nutil svoji dvaasedmdesátiletou babičku, se kterou přechodně bydlel, k vydávání peněz. Ženu i zranil, informovala ve středu policie. Podezřelý podle ní způsobil škodu přes 20 tisíc korun. Kriminalisté ho obvinili z loupeže ve formě pokračující trestné činnosti a v případě prokázání viny mu hrozí až deset let vězení. Nyní je ve vazbě.
Policie se o případu dozvěděla poté, co jiná žena 6. června na tísňovou linku oznámila, že muž opakovaně napadá svoji babičku. Na seniorku podle kriminalistů opakovaně útočil od 1. do 6. června.
„I přes uložený zákaz kontaktu po ní opakovaně požadoval peníze, a když mu je odmítla vydat, stupňoval nátlak a násilné chování. Na poškozenou vyvíjel psychický tlak, vyhrožoval jí napadením a současně ji opakovaně fyzicky napadal,“ uvedla policejní mluvčí Martina Jandová.
Podezřelý podle ní na ženu útočil i v době, kdy odpočívala. „Způsobil jí zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, přičemž v jednom případě přišla v důsledku napadení o zub a utrpěla také zlomeninu ruky,“ uvedla Jandová.
Po každém útoku mu žena ze strachu o život a zdraví dala hotovost, dohromady nejméně několik tisíc korun. Kriminalisté prověřují i to, jestli si další peníze obviněný neopatřit tím, že bez vědomí své příbuzné nepoužil její platební kartu.
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