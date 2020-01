Vyřadili mě z evidence úřadu práce, stěžují si lidé u ombudsmanky na přísný zákon

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zaznamenala vyšší počet stížností na vyřazení z evidence úřadu práce od lidí, kteří včas neoznámili svoji dočasnou neschopnost třeba kvůli nemoci. Zákon je podle ombudsmanky příliš přísný.

Nejen zaměstnanec, ale i uchazeč o zaměstnání může být v dočasné neschopnosti, například kvůli nemoci či úrazu. Na úřadu práce to musí včas oznámit, aby mu nehrozilo vyřazení z evidence. Uchazeč musí v první řadě požádat lékaře o vystavení potvrzení o dočasné neschopnosti, lékař ho nemůže vystavit zpětně.

Současně musí uchazeč nejpozději v den, kdy mu lékař potvrzení vydal, oznámit úřadu práce, že není dočasně schopen plnit své povinnosti. Například se dostavit na sjednanou schůzku na úřadu práce. Potvrzení od lékaře pak stačí úřadu práce doložit do osmi kalendářních dnů ode dne jeho vydání.

Doložení potvrzení do osmi dnů v praxi problémy podle ombudsmanky nečiní, pravděpodobně i proto, že je to ve formuláři potvrzení výslovně uvedeno. Řada lidí je však z evidence úřadu práce vyřazena, protože svou dočasnou neschopnost neoznámili úřadu práce v den, kdy vznikla.

"Zákon je v tomto směru velmi přísný. Několikrát jsem se setkala s případy, kdy lékař potvrdil dočasnou neschopnost v době, kdy už byl úřad práce zavřený. Uchazeči o zaměstnání se domnívali, že je v pořádku vše nahlásit a předat potvrzení hned následující den, jakmile úřad otevře. Podle zákona je to ale pozdě, oznamovací povinnost nebyla splněna a uchazeči o zaměstnání byli z evidence vyřazeni," uvedla Šabatová. Lidé by si podle ní na to měli dávat pozor.

Důležité je podle Šabatové pamatovat si, že informace o dočasné neschopnosti nebo ošetření u lékaře může být úřadu práce předána jakkoli, není nutné chodit na úřad osobně.

Oznamte to úřadu e-mailem nebo telefonicky

Informaci mohou úřadu práce oznámit například e-mailem, telefonicky, zasláním SMS zprávy, zanecháním vzkazu na záznamníku pevné linky nebo i vhozením oznámení do schránky umístěné na budově úřadu. Podstatné je, aby informaci úřadu práce jakkoli předali nejpozději ten samý den, kdy jim lékař potvrzení vydal. Vlastní doklad od lékaře pak mohou dodat úřadu práce v následujících osmi dnech.

Zákon stanoví, že pokud uchazeč nesplní své povinnosti, včetně oznamovacích, bez vážných důvodů, následuje sankční vyřazení z evidence úřadu práce. Dotyčný tím přichází o podporu v nezaměstnanosti, o zdravotní pojištění hrazené státem a nemá nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. Znovu zařadit do evidence úřadu práce se může až podáním nové žádosti, nejdříve za tři měsíce od vyřazení.