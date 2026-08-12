Vyprodané brýle vás nezastaví, vyrobte si pozorovátko na zatmění Slunce za tři minuty

Nesehnali jste speciální brýle na zatmění Slunce? Žádná tragédie. Jen rozhodně nezkoušejte improvizované filtry z běžných slunečních brýlí, CD, diskety nebo začouzeného skla. Bezpečnější trik je mnohem jednodušší, Slunce si nechte promítnout a vůbec se na něj nedívejte přímo.
Máme pro vás jednoduchý a rychlý návod:
Co budete potřebovat?
neprůsvitnou krabici,
bílý papír,
kousek alobalu,
lepicí pásku,
špendlík,
nůžky.
Jak na to?
1. Vytvořte stínítko
Na jednu kratší vnitřní stěnu přilepte bílý papír. Na něm se později objeví obraz Slunce.
2. Udělejte otvor pro světlo
Na protější straně vyřízněte otvor o velikosti několika centimetrů a celý ho překryjte napnutým alobalem. Pečlivě ho přilepte, aby nikde nepronikalo světlo kolem.
3. Přidejte špendlík
Doprostřed alobalu udělejte jediný malý otvor. Použijte špendlík nebo jehlu a dírku dál nerozšiřujte. Menší otvor znamená ostřejší obraz.
4. Teď přichází nejdůležitější trik
Otočte se ke Slunci zády. Zařízení nasměrujte podle jeho stínu tak, aby paprsky procházely dírkou dovnitř. Přes otvor se na Slunce nikdy nedívejte.
5. Sledujte vlastní zatmění
Na bílém papíře se objeví malý obraz slunečního kotouče. Během zatmění uvidíte, jak z něj Měsíc postupně ukrajuje stále větší srpek.
Užijte si bezpečně dnešní nebeskou podívanou a nezapomeňte, že po představení Slunce následuje i světelná show padajících Perseid.