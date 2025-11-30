Vypnuté děti. Uznávaný ředitel popisuje, co dělat, když děti tráví čas na sítích

Vytíženost a příliš podnětů. To je jeden z hlavních důvodů, proč děti ztrácí schopnost čelit překážkám a vyrovnávat se s komplikacemi, vysvětlují hosté v debatě Aktuálně.cz.
Debaty se zúčastnili psycholožka a terapeutka Veronika Brémová, psycholog Adam Táborský a ředitel Základní školy Janáčkovo náměstí Krnov Karel Handlíř.
"Ke mně se dostávají děti ve věku 14 až 15 let a ty děti jsou vyčerpané. Mají nalajnovaný kalendář od rána do večera, celý týden," popisuje Brémová.
Podobně hovoří také Táborský. "Některé děti jdou z kroužku do kroužku," poznamenal.
Podle ředitele školy Handlíře děti často zažívají enormní zátěž. "Děti čelí záplavě informací, nové techniky, virtuálního světa," vysvětluje Handlíř a ukazuje i na další nebezpečí. Digitální technologie.
"V předškolním věku jsou děti odkázané na mobilní telefon, videa, filmy a škola je pak nepřitahuje," poznamenal ředitel. "Už do první třídy přichází děti, které jsou vypnuté, nemají tu přirozenou zvídavost, už je vůbec nic nezajímá."
Zákazy podle něj ale nedávají smysl. "Dětem mobily nezakazujeme, snažíme se s nimi domluvit," popisuje Handlíř, jak přistupují k mobilním telefonům na jeho škole.
Univerzální recept neexistuje
Handlíř se coby ředitel dostal do povědomí veřejnosti tím, jak jeho škola dokáže pracovat s dětmi z vyloučených lokalit a ze sociálně slabších rodin. Se svým týmem dokázal děti integrovat tak, že počet těch, co základní školu nedokončí, klesl na nulu.
Univerzální recept podle něj ale neexistuje, je potřeba, aby děti uměly trávit čas bez telefonu třeba několik hodin.
Handlíř tvrdí, že je důležité komunikovat i s rodiči. Jenže i ti jsou podle psychologa Táborského vyčerpaní. To se pak na špatné psychické odolnosti svých dětí podepisují vůbec nejvíc.
"Máme výhodu, dar, že s dětmi na rodičovské dovolené můžeme trávit na rozdíl od rodičů v jiných zemích spoustu času. Jen je otázka, zda to využíváme," poznamenal během debaty Táborský.
Podle něj je jedna z největších chyb to, když rodiče "umetají" svým dětem cestu, nenechají je zažít neúspěch a frustraci. "Helikoptérové rodičovství snižuje odolnost českých dětí," domnívá se Táborský.