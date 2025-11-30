Domácí

Vypnuté děti. Uznávaný ředitel popisuje, co dělat, když děti tráví čas na sítích

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 1 hodinou
Digitální technologie, sociální média, tlak na výkon. Koktejl, který přispívá k tomu, že se psychická odolnost českých dětí zhoršuje. Univerzální recept, jak tomu čelit, neexistuje. Přestože nemáme o odolnosti přesná data, některé studie ukazují, že počet dětí vyžadující psychologickou pomoc se zvyšuje.
Video: Petra Jaroměřská

Vytíženost a příliš podnětů. To je jeden z hlavních důvodů, proč děti ztrácí schopnost čelit překážkám a vyrovnávat se s komplikacemi, vysvětlují hosté v debatě Aktuálně.cz.

Debaty se zúčastnili psycholožka a terapeutka Veronika Brémová, psycholog Adam Táborský a ředitel Základní školy Janáčkovo náměstí Krnov Karel Handlíř.

"Ke mně se dostávají děti ve věku 14 až 15 let a ty děti jsou vyčerpané. Mají nalajnovaný kalendář od rána do večera, celý týden," popisuje Brémová.

Podobně hovoří také Táborský. "Některé děti jdou z kroužku do kroužku," poznamenal.

Podle ředitele školy Handlíře děti často zažívají enormní zátěž. "Děti čelí záplavě informací, nové techniky, virtuálního světa," vysvětluje Handlíř a ukazuje i na další nebezpečí. Digitální technologie.

Související

Pozor na blahobyt, výchova v bavlnce může být problém. I Bolt překonával překážky

Finále sprintu na 100 metrů na MS v Londýně (Usain Bolt)

"V předškolním věku jsou děti odkázané na mobilní telefon, videa, filmy a škola je pak nepřitahuje," poznamenal ředitel. "Už do první třídy přichází děti, které jsou vypnuté, nemají tu přirozenou zvídavost, už je vůbec nic nezajímá."

Zákazy podle něj ale nedávají smysl. "Dětem mobily nezakazujeme, snažíme se s nimi domluvit," popisuje Handlíř, jak přistupují k mobilním telefonům na jeho škole.

Univerzální recept neexistuje

Handlíř se coby ředitel dostal do povědomí veřejnosti tím, jak jeho škola dokáže pracovat s dětmi z vyloučených lokalit a ze sociálně slabších rodin. Se svým týmem dokázal děti integrovat tak, že počet těch, co základní školu nedokončí, klesl na nulu.

Univerzální recept podle něj ale neexistuje, je potřeba, aby děti uměly trávit čas bez telefonu třeba několik hodin. 

Související

"Nejsem rasista, ale..." Segregace škol v Česku škodí Romům i neromské většině

ZŠ a MŠ Merhautova

Handlíř tvrdí, že je důležité komunikovat i s rodiči. Jenže i ti jsou podle psychologa Táborského vyčerpaní. To se pak na špatné psychické odolnosti svých dětí podepisují vůbec nejvíc.

"Máme výhodu, dar, že s dětmi na rodičovské dovolené můžeme trávit na rozdíl od rodičů v jiných zemích spoustu času. Jen je otázka, zda to využíváme," poznamenal během debaty Táborský.

Podle něj je jedna z největších chyb to, když rodiče "umetají" svým dětem cestu, nenechají je zažít neúspěch a frustraci. "Helikoptérové rodičovství snižuje odolnost českých dětí," domnívá se Táborský.

 
Mohlo by vás zajímat

Konec ČT1 a ČT2 chtěl už Vladimír Železný. Byla by to katastrofa, říká Fridrich

Konec ČT1 a ČT2 chtěl už Vladimír Železný. Byla by to katastrofa, říká Fridrich

"Neveřejná záležitost." Z univerzity se bleskově klidil, teď má být ministrem

"Neveřejná záležitost." Z univerzity se bleskově klidil, teď má být ministrem

Nejsme z toho moudří, říká motorista Šťastný k "právním důvodům" nejmenování Turka

Nejsme z toho moudří, říká motorista Šťastný k "právním důvodům" nejmenování Turka

"Je to samý Babiš, Babiš, Babiš," cupuje ODS Kuba. Přestal věřit, že stranu změní

"Je to samý Babiš, Babiš, Babiš," cupuje ODS Kuba. Přestal věřit, že stranu změní
domácí Aktuálně.cz Obsah odolnost děti digitální technologie Chytré Česko vzdělání škola psychika Chytré Česko - Aktuality

Právě se děje

před 9 minutami
Souček si zahrál jen pár minut a West Ham padl, londýnské derby skončilo remízou

Souček si zahrál jen pár minut a West Ham padl, londýnské derby skončilo remízou

Londýnské derby mezi Chelsea a Arsenalem skončilo ve 13. kole anglické ligy remízou 1:1.
před 14 minutami
"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem

"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem

Možná titulový zápas a ještě k tomu přírůstek v rodině. Bojovník Jiří Procházka v příštím roce pozná novou roli, stane se totiž otcem.
před 25 minutami
Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci

Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci

"Spolupachatelé prováděli průzkum, nábor, plánování a absolvovali výcvik, aby mohli svůj plán uskutečnit," uvádí obžaloba.
před 1 hodinou
Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky

Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky

Hokejisté Sparty zvítězili ve 28. extraligovém kole na ledě Třince 2:1 a udrželi se v čele soutěže. Všechny góly padly v přesilových hrách.
před 1 hodinou
F1 zažije pořádné drama. Po triumfu Verstappena rozhodne o titulu až poslední závod

F1 zažije pořádné drama. Po triumfu Verstappena rozhodne o titulu až poslední závod

Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu ovládl Velkou cenu Kataru formule 1.
před 1 hodinou
Vypnuté děti. Uznávaný ředitel popisuje, co dělat, když děti tráví čas na sítích
45:46

Vypnuté děti. Uznávaný ředitel popisuje, co dělat, když děti tráví čas na sítích

Digitální doba, tlak na výkon. Koktejl, který přispívá k tomu, že se psychická odolnost českých dětí zhoršuje, popisují hosté debaty Chytrého Česka.
před 1 hodinou
Rusové jiné zemi slíbili "pohlídat" její zlatý poklad. Nyní ho prodávají

Rusové jiné zemi slíbili "pohlídat" její zlatý poklad. Nyní ho prodávají

Rumuni na svůj poklad nikdy nezapomněli a o jeho navrácení se snaží dodnes. Zatím marně. Zlato dosud leží v moskevských trezorech.
Další zprávy