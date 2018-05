Vypil jsem deset piv, pak jsem mu ve vlaku ukazoval zbraň, popisoval muž smrt kolegy. Dostal osm let

Výstřel se ozval ve vlaku jedoucím z Brna směrem na Adamov na Blanensku 22. září ve večerních hodinách.

Brno - Krajský soud v Brně za loňskou vraždu muže ve vlaku potrestal obžalovaného Martina Vlčka osmi lety vězení. Muž střelil svého známého do břicha, údajně náhodou. Vlčkovi hrozilo za vraždu až 18 let vězení.

Pozůstalé, kteří jako nemajetkovou újmu požadovali asi čtyři miliony korun, soud odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Obhájce v závěrečné řeči navrhl případ kvalifikovat jako usmrcení z nedbalosti, v tomto případě by muži hrozil trest v maximální výši tří let. Soud se ale k tomuto nepřiklonil. Přestože podle předsedy senátu Petra Jirsy v tomto případě není jasný motiv činu, bylo nutné přihlédnout k dalším důkazům a posuzovat je komplexně. A to, že motiv absentuje, podle soudce není předpokladem, že nešlo o úmyslné jednání, byť nepřímé.

"Absence motivu neznamená absenci zavinění ve formě úmyslu," uvedl Jirsa. Soudce si už ve středu vyzkoušel nenabitou zbraň a konstatoval, že je třeba značné síly ke stisku kohoutku. "Myslel jsem si, že té síly je zapotřebí méně, tohle je pro mne překvapení. Ke zmáčknutí je třeba dlouhého pevného táhnutí prstu, než dojde k výstřelu," řekl soudce.

I to je podle něj jeden ze zásadních momentů, proč se senát přiklonil ke kvalifikaci vraždy. Trest ale stanovil pod zákonnou sazbou, která činí deset až 18 let, podle soudce je osm let dostatečných. Soudní senát muže také zařadil do věznice s ostrahou, tedy do méně přísné.

"Nejsem toho názoru, že by byly splněny podmínky, které paragraf trestního zákoníku požaduje, aby mohl být mimořádně snížen trest," řekl po vynesení rozsudku státní zástupce Ivan Hrazdira. Obhajoba se chce nejdříve seznámit s písemným odůvodněním, uvedl obhájce Ludvík Ševčík. Podle něj soud v odůvodnění pominul například posudek z psychologie či manipulaci se zbraní, kdy vyšel jen ze závěrečné polohy zbraně před výstřelem.

Výstřel se ozval ve vlaku jedoucím z Brna směrem na Adamov na Blanensku 22. září ve večerních hodinách. Čtyřicetiletý Vlček uvedl, že s mužem se dlouhá léta znali z práce, pracovali v jedné budově. Po práci spolu chodívali na pivo do restaurace, tak tomu bylo i v osudný den. Podle Vlčka tehdy vypil deset až 11 piv. Řekl, že ve vlaku na cestě domů známému ukazoval zbraň, kterou našel při vyklízení otcova bytu. "Ukazoval jsem mu, co jsem našel, různě jsem s ní manipuloval a vyšel výstřel," uvedl. Činu lituje, podle něj se to nemělo stát.

Podle žalobce Vlček osmatřicetiletého muže střelil do břicha, muž zemřel po vykrvácení do břišní dutiny. Muž uvedl, že se známému snažil po výstřelu pomoct, pomáhali mu i cestující ve vlaku. Obžalovaný potom vyhodil pistoli z okna vlaku a vystoupil v Bílovicích nad Svitavou. Kriminalisté podezřelého zadrželi krátce po činu.

Jde o souhrnný trest, soud muže potrestal i za nedovolené ozbrojování.