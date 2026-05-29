Vyostřená debata o bydlení: Hřib řečnil přes hodinu, Kupka brojí proti regulaci

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib popisoval při dnešním schvalování novely zákona o podpoře bydlení pirátské recepty pro dostupné bydlení. Řečniště obsadil na zhruba 1,5 hodiny. Některé modely dostupného bydlení pak přiblížil předseda ODS Martin Kupka, podle kterého není lék ve větší regulaci a v socialistických experimentech. Je možné, že poslanci se dnes k hlasování o podobě předlohy nedostanou.
Vládní novela předpokládá po celkové úpravě přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření.
"Cílem této novely je zjednodušit a zefektivnit systém tak, aby byl funkční, přehledný a adresný," popsala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Dodala, že návrh plně zachovává principy zákona a odstraňuje praktické nedostatky. Má podle ní přinést jednodušší proces, vymezit odpovědnost aktérů a omezit zbytečnou administrativu.
"Vláda chce zlikvidovat dostupné bydlení," řekl Hřib, podle kterého novela představuje okleštěnou verzi zákona a ignoruje data a fakta. Pirátský předseda poukazoval na růst cen nemovitostí, stav je podle něho neudržitelný. "Střecha nad hlavou je základ, je to základní lidská potřeba," řekl. Následně obsáhle popisovat pirátský program v bydlení. "My máme plán, akční plán pro řešení krize dostupného bydlení," uvedl Hřib. "Děkujeme tady za spoustu hraběcích rad k podpoře dostupného bydlení," reagoval na jeho vystoupení poslanec za SPD Miroslav Ševčík.
"K vyřešení problematiky bydlení nemáme jít jenom cestou větší a větší regulace," uvedl Kupka. Ukazuje se podle něho, že pokud se regulace uvolní, vzroste ekonomická aktivita, která může přispívat ke vzniku většího počtu bytů. Kupka se přimlouval i za změny v rozpočtovém určení daní, které podle něj můžou pomoci hospodářským činnostem obcí. Obce by měly ekonomicky pocítit, zda budou podporovat to, aby se v nich rozvíjely nejen bytové projekty, domnívá se.
Hřib a Kupka mluvili k plénu z titulu přednostního práva. Do běžné debaty se dopoledne hlásilo osm poslanců, ke slovu se zatím nedostali.
Předloha o podpoře bydlení původně počítala pouze se zacílením pomoci na lidi ohrožené bytovou nouzí, kteří mají k danému regionu vazbu. Sněmovna by měla tuto část vypustit. Přístup k poradenství by tak mohl mít kdokoli, jak to zákon předpokládá teď. Vládní novela by mohla po celkové úpravě také rozšířit poradenská místa z původních 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností.
Přenesení některých pravomocí na úřad práce má podle zdůvodnění odstranit duplicity, snížit administrativu a zrychlit řízení. Celkový pozměňovací návrh také umožní úřadům práce v nezbytných případech uskutečnit prověřování, při kterém zjistí bytovou situaci žadatele a členů jeho domácnosti.
Rumunsko řeší bezprecedentní incident. Ruský dron s bojovou hlavicí dopadl v noci na pátek na obytný dům a zranil dva lidi. Co se přesně stalo, čím se událost liší od předchozích incidentů a jaké kroky nyní zvažuje Bukurešť? Aktuálně.cz přináší přehled otázek a odpovědí s komentářem bývalého náčelníka Generálního štábu AČR generála Jiřího Šedivého.
Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala v noci na pátek při testu na startovací rampě. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo.
Firma Kostelecké uzeniny z holdingu Agrofert požádala ministerstvo průmyslu a obchodu o dotaci na modernizaci elektrických pohonů za 3,66 milionu korun. Ministerstvo nyní u žádosti posuzuje možný střet zájmů a rozhodnutí o vyplacení dosud nevydalo. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.
Polský prezident Karol Nawrocki i polské ministerstvo zahraničí se ohradili proti dekretu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na jehož základě jednotka ukrajinských ozbrojených sil dostala čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA).
Dlouho se zdálo, že pokud jde o elektromobily, v Číně není nic nemožné. Auta tam mohou plavat, poskakovat, jezdit do strany „krabím pohybem" a třeba se i úplně zbavit tlačítek. Vše ve jménu pokroku a snahy stát se světovým lídrem. Poslední měsíce ale naopak začínají čínské úřady jít na výrobce (nejen) elektromobilů metodou vařené žáby. Nejnověji totiž chtějí zakázat sedadla s relaxační polohou.