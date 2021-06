Vyndávání zapadlého jazyka je resuscitační mýtus, varuje záchranka po kolapsu na Euru

V sobotu oblétly svět snímky z oživování Christiana Eriksena na fotbalovém mistrovství Evropy. Dánovi přímo na hřišti selhalo srdce, nakonec se jej ale díky pohotové reakci hráčů i lékařů podařilo zachránit. Této příležitosti se chopili pražští záchranáři, aby vyvrátili jeden z největších mýtů o resuscitaci. Člověku v bezvědomí není třeba vyndávat jazyk, stačí mu zaklonit hlavu, píší na svém webu.

Kolaps Christiana Eriksena v zápase Dánsko - Finsko na ME 2020 | Foto: Reuters

Podle záchranářů je představa o tom, že se musí člověku v bezvědomí po kolapsu vytáhnout zapadlý jazyk, ve společnosti stále velmi rozšířená. Jazyk může skutečně zablokovat dýchací cesty, ale není to způsobeno tím, že by se přetočil a zapadl do krku, jak si mohou lidé představovat.

"Jazyk je sval a při poklesu svalového napětí v důsledku bezvědomí ochabne, stejně jako všechny ostatní svaly. Když pak kořen jazyka přilehne na stěnu dýchacích cest, dojde k jejich zneprůchodnění," popsali záchranáři riziko na svém webu.

Rozhodně tak není potřeba člověku v bezvědomí sahat do úst - to naopak může vyvolat dávivý reflex a zvracení. Hrozí také zranění zachraňujícího. Nejvhodnějším způsobem, jak dýchací cesty uvolnit, je člověku jednoduše zaklonit hlavu.

"Provádí se tak, že zachraňovaný leží na zádech, ideálně na pevné podložce, nemá nic pod hlavou a zachránce mu přiloží dlaň pod bradu a druhou na čelo a hlavu mírně zakloní. Díky tomuto jednoduchému manévru jazyk odlehne a dojde ke zprůchodnění dýchacích cest," popisují správný postup.

Poté je třeba zkontrolovat, zda raněný dýchá, například přiložením například tváře k ústům zachraňovaného. "Pokud se postižený normálně nenadechne za 10 vteřin alespoň dvakrát, je třeba zahájit resuscitaci stlačováním prostředku hrudníku (na hrudní kosti) do hloubky 5-6 centimetrů (ne více) ve frekvenci přibližně 100 až 120 stlačení za minutu," objasňují záchranáři.

Upozorňují ale, že nejdůležitější je zavolat na tísňovou linku 155 a nechat se provést operátorem.

Dánský záložník Christian Eriksen zkolaboval přímo na hřišti ve 43. minutě zápasu fotbalového Eura s Finskem. Po několikaminutové resuscitaci byl převezen do nemocnice, kde zatím zůstává. Za pohotovou reakci, která Eriksenovi zřejmě zachránila život, byli chváleni nejen zdravotníci, ale také dánský kapitán Simon Kjaer, který se ujistil, zda nemá Eriksen zapadlý jazyk.