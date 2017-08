Exbankéř chce po Googlu, aby jej vymazal z internetu. Tvrdí, že jeho chybou nemůže najít práci

před 48 minutami

Vyhledávač Google po zadání jména Ilja Padalík zobrazoval varování, že je jako dlužník v insolvenci. Ten je přitom ve skutečnosti věřitelem. Bývalý bankéř tvrdí, že kvůli tomu nemůže už šest let najít práci, byť vystudoval i univerzitu v Nottinghamu. Po společnosti Google chce proto odškodnění, které se včetně ušlého platu blíží devíti milionům korun.

Praha - České soudy začaly řešit první případ, kdy český občan žádá o to, aby na něj internet "zapomněl". Žalobcem je bývalý bankéř Ilja Padalík, který je přesvědčen, že vinou Googlu, respektive jeho vyhledávače, nemůže najít práci. A to kvůli nepravdivému záznamu, že je dlužník.

Šestačtyřicetiletý Padalík dříve pracoval jako bankéř s platem 93 tisíc korun měsíčně. V roce 2005 se rozhodl zvýšit kvalifikaci a vystudoval právo a management na univerzitě v britském Nottinghamu. Poté uspěl ve výběrovém řízení a měl nastoupit u jedné britské firmy s platem 1400 liber týdně, tedy zhruba 170 tisíc korun měsíčně.

Jenže krátce před nástupem mu firma řekla, že o něj nestojí - a to kvůli tomu, že podle vyhledávače Google, který odkazoval na registr dlužníků, je v insolvenci. "Od té doby se marně snažím najít práci," říká Padalík.

Ve skutečnosti věřitel, ne dlužník

Padalík proto obratem požádal firmu Google, ať uvedený odkaz odstraní. A poukázal na to, že je lživý. Google to ale odmítl.

"Pokud měl pocit, že ty údaje jsou nepravdivé, měl to řešit s provozovatelem těch stránek," uvedl advokát internetové firmy Jan Šturm. "Na nich je všechno v pořádku, nemám proč se obracet na ně," říká Padalík. A opravdu: při pohledu do registru dlužníků je u jména Ilja Padalík uvedeno, že v uvedeném insolvenčním řízení je v postavení věřitele.

Protože Google záznam nesmazal, podal Padalík na firmu trestní oznámení. Státní zastupitelství jej ale odložilo, protože podle něj nejde o podezření ze spáchání trestného činu. Byť uznalo, že informace, které Google ve vyhledávači zobrazuje, jsou minimálně zavádějící.

"Tyto informace tak mohou skutečně vyvolat mylný dojem, že osobou, vůči které je vedeno insolvenční řízení, jste vy," uvedl státní zástupce Robert Henzel s tím, že Padalík má spor řešit soukromoprávními prostředky, například žalobou na ochranu osobnosti.

Právo zapomenout na Gonzálese

V létě 2014 proto Padalík podal na Google žalobu. V ní chce nejen vymazání záznamů se svým jménem, ale i odškodné. Kromě 250 tisíc ročně za poškození svého jména i dalších 150 tisíc korun měsíčně na ušlém zisku - od roku 2011 je prý vinou Googlu nezaměstnaný.

Bývalý bankéř se při žalobě inspiroval podobným případem, který jen těsně předtím řešil Soudní dvůr EU. Ten v polovině května 2014 uznal "právo na zapomnění" a přikázal Googlu stáhnout informaci, že Mario Gonzáles ze Španělska v devadesátých letech dlužil na sociálním pojištění a jeho dům skončil v dražbě. Byť vzápětí své dluhy zaplatil.

Ač žalobu Padalík podal před více než třemi lety, v jeho případě bylo předminulý týden teprve druhé stání. "Ilja Padalík není jediný svého jména, společnost Google měla za to, že nebyl žádný odkaz, který by ho poškozoval," uvedl právník firmy Jan Šturm, proč Padalíkovi firma na jeho žádost o vymazání nevyhověla. Před několika měsíci nicméně sporný odkaz na Googlu zmizel. Firma odmítá, že by tím uznávala vinu.

A jak firma vysvětluje to, že její vyhledávač uváděl něco jiného, než bylo na uvedené stránce? "Google přebírá informace, které tvůrce označil za klíčové a indexoval je," uvedl pouze Šturm s tím, že jde o automatický proces. "Každému uživateli internetu musí být jasné, že to, co se objeví po zadání jednoduchého dotazu, je vytržená informace a je třeba ji zkoumat dál," dodal Šturm.

Potápíte se, že zaměstnáváte bankrotáře?

Sám Padalík ale tvrdí, že právě odkaz na Googlu může za to, že již šest let nemůže najít práci. A doložil soudu i potvrzení několika firem, které jej právě s poukazem na záznam odmítly zaměstnat.

Jediné zaměstnání od roku 2011 prý získal u stavební firmy svého známého, kde měl na starosti právní vztahy a předávání díla. "Po čtyřech měsících se mi ale omluvil, že to dál nejde, protože se ho neustále někdo dotazuje, jestli se ta firma potápí, když zaměstnává nějaké zbankrotované lidi," popisuje Padalík.

Lidé, žádající Google o výmaz Příklady lidí, kteří ve sporu neuspěli Odsouzený za závažný trestný čin, jehož odsouzení bylo poté zrušeno v odvolacím řízení, který žádal o odstranění článku, jenž to popisoval.

Odborník na finance, který žádal o odstranění více než deseti odkazů na stránky pojednávající o svém zatčení a odsouzení za finanční podvody.

Neuspěl ani prominentní podnikatel, který požádal o odstranění článků o svém soudním sporu s novinami nebo kněz, odsouzený za držení dětské pornografie a později vyloučený z církve.

Mediální odborník, který chtěl smazat čtyři odkazy na články pojednávající o ztrapňujícím obsahu, jejž zveřejnil na internetu.

Lékař, žádající odstranění více než 50 odkazů na novinové články o jedné neodborně provedené proceduře. Byly odstraněny jen tři stránky, které obsahovaly osobní údaje lékaře, ale nezmiňovaly příslušnou proceduru, byly z výsledků vyhledávání pro jeho jméno odstraněny. Uspěli Politický aktivista, který byl pobodán na protestní akci, žádal o odstranění článku o tomto incidentu.

Oběť znásilnění. která podala žádost o odstranění odkazu na zpravodajský článek o tomto zločinu s jejím jménem.

Učitel odsouzený za méně závažný trestný čin před více než 10 lety, který požádal o odstranění článku o příslušném odsouzení.

Oběť trestného činu, která požádala o odstranění tří odkazů souvisejících se zločinem, jenž se stal před několika desítkami let.

Žena požádala o odstranění odkazu na stránku, jejíž autoři publikovali její vlastní fotografii, kterou sama zveřejnila. Byly odstraněny odkazy po zadání jejího jména.

Muž, který požádal, aby byl odstraněn odkaz na článek s přehledem rozhodnutí místního magistrátu, který zahrnoval odsuzující rozsudek vůči tomuto člověku. Protože podle zákona Spojeného království o rehabilitaci pachatelů bylo odsouzení zahlazeno, odkaz byl odstraněn.

Nedávno zkusil například sehnat práci přes portál Jobs.cz a odpověděl na více než dvacet nabídek. Reagovala jediná firma. "A zase se jen ptala, co znamená ten záznam v registru dlužníků," popisuje Padalík.

Ten navíc odmítá, že by měl příliš velké požadavky. "Ten plat už nehraje roli. Já potřebuji jakékoliv místo," říká s tím, že 150 tisíc, které požaduje po Googlu jako odškodné, je reálná suma. "Jedná se o účelové nároky, které nemají reálný základ," reagoval Šturm.

Nicméně aby Padalík měl šanci získat požadované odškodné, které mezitím vystoupalo na zhruba devět milionů, musí nejdříve zaplatit soudní poplatek ve výši pěti procent. Tedy takřka půl milionu korun. Čas na to má do příštího jednání v říjnu. A sám přiznává, že na zaplacení uvedeného poplatku zatím nemá. "Musím ty peníze nějak sehnat," říká.

Polovina žádostí o vymazání je úspěšná

Sama firma Google tvrdí, že oprávněným žádostem o odstranění z vyhledávačů vyhoví. Na svých stránkách uvádí, že z Česka dostala 25 tisíc žádostí o výmaz a vyhověla většině z nich - přesně 51,3 procenta. Celosvětově pak obdržela přes 1,8 milionu žádostí a vyhověla ve 43 procentech případů. A na svých stránkách uvádí i modelové případy, kdy vyhoví či nevyhoví (viz box).

"Mezi nejběžnější faktory, které vedou k tomu, že stránky z výsledků neodstraníme, patří existence alternativních řešení, technické důvody nebo duplicitní adresy URL. Můžeme také rozhodnout, že stránka obsahuje informace, u kterých je velký veřejný zájem na tom, aby byly veřejně dostupné," uvádí mluvčí české pobočky Alžběta Houzarová.

Podle ní je rozhodnutí o tom, zda je zveřejnění obsahu ve veřejném zájmu, složité. Firma zvažuje například i to, zda obsah souvisí s profesionálním životem žadatele, trestným činem spáchaným v minulosti či politickou funkcí a pozicí ve veřejném životě.