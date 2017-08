Jen se vychloubali, k činu je navedl policista. Soud vysvětlil osvobození "lupičů" z Blažkovy vily

před 1 hodinou

V listopadu 2014 se čtveřice mužů z Balkánu pokusila vyloupit vilu bývalého pražského radního Rudolfa Blažka. Byli přesvědčeni, že ve sklepním trezoru skrývá úplatky za více než 200 milionů korun. Byť policie lupiče zatkla, když i se zbraněmi mířili na místo činu, soud je osvobodil. Nebýt provokace policejního konfidenta, tak by se prý k činu nikdy neodhodlali a jen by o možném přepadení mluvili, odůvodnila verdikt, který má on-line deník Aktuálně.cz k dispozici, soudkyně Monika Křikavová. Mezi osvobozenými je i známý fotbalový sudí Roman Vaňkát, který prý čtveřici kryl záda a odposlouchával policejní vysílačky, aby lupiči věděli, zda je vzduch čistý.

Praha - Stali se obětí policejní provokace, bez ní by o připravované loupeži jen mluvili a chvástali se. Tak zhodnotila soudkyně Monika Křikavová případ pětice mužů, mezi nimiž byl i bývalý policista a fotbalový rozhodčí Roman Vaňkát. Obžalované státní zástupce vinil z toho, že chtěli vyloupit vilu pražského politika Rudolfa Blažka. Byli přesvědčeni, že má doma více než 200 milionů korun, které získal na úplatcích.

Policie čtveřici hlavních pachatelů - mužů původem z Balkánu - zadržela, když ozbrojeni mířili na místo činu. Jenže podle soudkyně Městského soudu v Praze Moniky Křikavové to k odsouzení nestačí, všechny proto osvobodila.

Podle soudkyně je k činu navedl utajený svědek, vystupující pod pseudonymem Jakub Nový. Ten byl podle ní ve skutečnosti policejní provokatér. "Byl již natolik aktivní, že se fakticky stal živým nástrojem policie," uvedla soudkyně v rozsudku, který má on-line deník Aktuálně.cz k dispozici.

Jen se chvástali, sami by se na nic nezmohli

Nebýt jeho, tak by se uvedená čtveřice k loupeži zřejmě nikdy neodhodlala, byť o ní řadu měsíců předem mluvila. "Pravděpodobně toto souvisí s jejich albánskou mentalitou, kdy jsou muži v komunikaci velice výřeční, kdy se před sebou snaží vychloubat, dělat ze sebe něco víc, než ve skutečnosti jsou," popsala ve verdiktu soudkyně.

"Bylo očividné, respektive uslyšitelné, že od získání informace se s výjimkou takové diskuse nedělo vůbec nic," dodala s poukazem na odposlechy. Podle ní se věci daly do pohybu až po několika měsících, kdy o tom v Německu řekli muži, který před soudem vystupuje jako Jakub Nový.

Podle soudkyně státní zástupce neměl v tak vyprovokovaném případě žalobu vůbec podávat. Státní zastupitelství nechce ostrý verdikt soudu komentovat. "Státní zástupce s argumentací soudu nesouhlasí a proti rozsudku se odvolal," uvedla mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.

Odvolání tento týden dorazilo k Vrchnímu soudu v Praze, kde případ dostal na starosti senát Lubomíra Klimáčka, který se zabývá obzvláště nebezpečnými trestnými činy.

Volba je to přinejmenším neobvyklá a není vyloučeno že pokud případ bude rozhodovat sám Klimáček, může se dostat do střetu zájmů: Je totiž členem disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a je tak pravděpodobné, že Vaňkáta dobře zná.

Krádež úplatků nenahlásí

Příběh začal podle obžaloby v květnu 2014, kdy se pražský zlatník původem z Kosova Florio Selmanaj dozvěděl, že dlouholetý náměstek pražského primátora (a krátce i náměstek ministra obrany) Rudolf Blažek má doma údajně 8 milionů eur - tedy zhruba 220 milionů korun. Informaci prý získal od Blažkovy bývalé známé, která dodávala předražené uniformy pro městskou policii v době, kdy ji Blažek řídil. A protože jsou to prý peníze z úplatků, tak případnou krádež ani nenahlásí.

Stejná skupina zvažovala, že přepadne i rodinu tehdejšího ministra financí Andreje Babiše a unese jeho děti. Policie mu proto tehdy dala ochranku, k ničemu ale nedošlo.

Selmanaj se o možné loupeži u Blažka svěřil třem svým známým a začali ji plánovat. Časem do plánů zasvětili dalšího německého známého, který poté před soudem vystupoval pod pseudonymem Jakub Nový. Ten totiž celý plán prozradil německé policii a ta obratem kontaktovala své české kolegy.

V listopadu se příprava loupeže zintenzivnila a zapojil se do ní i zmíněný Nový, který slíbil sehnat na provedení dva profesionální lupiče. Jenže místo lupičů dojednal dva německé policisty. Když pak celá skupina vyrazila do akce, policie ji těsně před Blažkovým domem zatkla.

Chtěl se zavděčit

Jak poté němečtí policisté vypověděli u soudu, vše bylo velmi profesionálně připraveno. "Měli vše dobře zmapováno, věděli vše o běžném dni, bezpečnostním systému, věděli, že tam jezdí privátní bezpečnostní služba," popisoval agent, vystupující pod jménem VO 0095. "Florio donesl trička, ze kterých jsme si měli odstřihnout rukávy a udělat z nich masky na obličej," dodával s tím, že Florio jim také dal na výběr zbraně, které při přepadení použijí.

Jenže ani to podle soudkyně k odsouzení celé skupiny nestačilo. Podle ní má případ vadu v tom, že nebýt aktivity Nového, který opakovaně čtveřici do provedení tlačil, přepadení by se zřejmě neuskutečnilo. "Z odposlechů je zřejmé, že utajený svědek nevystupuje jako neutrální osoba, která pouze přijímala informace a dál je zprostředkovávala policii, ale jako osoba, která se aktivně podílela na přípravě a podněcovala je k činu," poukázala Křikavová.

Podle ní měl Nový i motiv, proč vše podněcoval: notorický recidivista se chtěl zavděčit německým policistům. "Soud má důvodné podezření, že se jedná o osobu, která se vykupuje spoluprací s německými policejními orgány tak, aby sama nemohla být postižena za vlastní deliktní činnost," řekla a upozornila na to, že než se zapojil Nový, tak čtveřice nic aktivně nepodnikala.

Kdo je ten policista?

Při uvedeném zátahu ale policie zatkla a poslala do vazby pouze čtveřici Balkánců, přestože věděla, že jí záda kryl nějaký policista. Toho se ale v té době nepodařilo identifikovat. Až po několika měsících přišla policie ke kriminalistovi z Prahy 1 a fotbalovému sudímu Zdeňku Vaňkátovi.

Jeho jméno jim totiž dodatečně prozradil sám Selmanaj a označil ho i při rekognici. Policie poté zjistila, že se Vaňkát dobře znal s dalším ze čtveřice obviněných.

Do skládačky, že to byl tedy nejspíše Vaňkát, kdo měl hlídat radiový provoz a dát lupičům případně echo, kdyby se policie blížila, zapadly i další důkazy. Nedaleko Blažkovy vily byla totiž přihlášena a naladěna vysílačka, kterou měl na svém oddělení k dispozici.

Soud ví, jak se ledabyle zachází s hesly

Vaňkát se navíc nedlouho po zatčení čtveřice ve své kanceláři a svým heslem přihlašoval do policejní databáze a zjišťoval, co se právě děje - byť byl podle svých slov již doma v Chomutově a koukal v televizi na pohárový zápas Sparta-Neapol. Jen jako detail policisté zaznamenali, že si krátce před činem neobvykle vypnul mobilní telefon - podle nich právě proto, aby se nedalo zjistit, kde právě je.

Jenže podle Křikavové to byly nedostatečné důkazy. "Nelze vyloučit, že se do systému pod jeho jménem mohl přihlásit i někdo jiný, kdo mohl znát jeho heslo. Soudu je známo, jak se někdy ledabyle zachází z hesly, a to nejen u policejních složek, ale i v justici," konstatovala soudkyně. Stejně tak není jistota, že právě on měl v daný čas u sebe onu vysílačku.

Poukázala také na to, že si Vaňkát přivedl několik svědků z řad svých kamarádů, od kterých si v té době údajně vyzvedával kanystr s naftou. "Vzhledem k tomu, že výpovědi jeho kamarádů, manželky i kolegů z práce, prokazující jeho přítomnost jinde, nebyly vyvráceny, soud má za to, že se skutku popsaného v žalobě nedopustil," konstatovala.