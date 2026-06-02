Vykláněl se z jedoucího auta na D1. Víme, kdo je muž z šokujícího videa

Jak je vidět ve videu, postavil se na sedačku jedoucího auta, vykláněl se střešním oknem a natáčel si přitom dálnici na telefon. Záběry hazardní jízdy po dálnici D1 poblíž Brna zaplavily sociální sítě a začala je řešit i policie. Aktuálně.cz nyní zjistilo, kdo je muž zachycený na videu.
Celé video, na které v pondělí upozornili někteří uživatelé sociálních sítí, zachycuje mimořádně riskantní situaci na dálnici D1 u Brna. Muž za volantem se během jízdy postaví na sedačku a vyklání se střešním oknem vozidla, zatímco automobil pokračuje dále po dálnici.
Podle expertů mohl vážně ohrozit nejen sebe a své spolujezdce, ale i další účastníky provozu. Při podobném manévru stačí drobná nerovnost vozovky, prudší poryv větru nebo nečekané brzdění auta před vozidlem a následky mohou být fatální.
Podle zjištění redakce Aktuálně.cz má jít o Vasyla Jaroslavovyče Tulajdana, ukrajinského podnikatele a influencera žijícího v Česku, který na sociálních sítích vystupuje pod jménem Vasja Tulajdan. Na Instagramu ho sleduje více než 300 tisíc lidí.
Právě na sociálních sítích sdílí videa spojená s automobily, pronájmem vozů, luxusními dovolenými či životním stylem. Podle veřejně dostupných informací se věnuje například pronájmu aut, jejich prodeji na leasing, opravám vozidel nebo podnikatelskému poradenství. Dle informací na internetu nabízí také vozy pro přepravní službu Bolt.
Redakce oslovila Tulajdana prostřednictvím několika sociálních sítí s žádostí o vyjádření k videu i k okolnostem jeho vzniku. Do vydání článku však nereagoval.
„Frajírek, který nám nedělá dobré jméno“
Případem se už zabývá policie. „Policisté uvedené video zaznamenali, videem se zabývají a po posádce - hlavně po řidiči - pátrají,“ uvedl dříve policejní mluvčí David Chaloupka.
Podle zdrojů z ukrajinské komunity v Praze jde opravdu o Vasju Tulajdana z Jasině v Zakarpatské oblasti. „Vím o něm, je to dokonce můj vzdálený příbuzný,“ řekl redakci pod podmínkou anonymity pražský Ukrajinec, který v Česku žije už 30 let.
„Má v komunitě špatnou pověst - takový frajírek, který nám mezi Čechy nedělá dobré jméno,“ dodal.
Z místa, které znali za první republiky
Jasiňa - odkud Tulajdan pochází - není českému prostředí úplně neznámá. Za první republiky patřila Podkarpatská Rus k Československu a právě Jasiňa představovala jeden z nejvýchodnějších koutů tehdejšího státu.
Dodnes se připomíná dobové heslo „Od Jasině do Aše republika je naše“. Místní nádraží bylo nejvýchodnější stanicí Československých státních drah a cesta z Prahy sem trvala více než 18 hodin.
Obec je zároveň považována za jedno z center huculské kultury. Právě zde byla v roce 1919 na několik měsíců vyhlášena takzvaná Huculská republika vedená Štefanem Kločurakem. Jeho rodina se později zapsala i do českého veřejného života - Kločurak byl příbuzným rodiny spisovatelky a moderátorky Haliny Pawlowské.
Zajímavostí je také to, že z Jasině pocházela matka českého premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.