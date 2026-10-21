Vykázání z veřejného prostranství až na 24 hodin, Senát podpořil novelu

Policie i strážníci možná dostanou pravomoc vykázat z veřejného prostranství až na 24 hodin ty, kdo závažně narušují veřejný pořádek. Změnu by mohla přinést novela zákonů o policii, o přestupcích a trestního zákoníku, kterou předložily dvě desítky senátorů ze všech frakcí v čele se Zdeňkem Hrabou (ODS).
Horní parlamentní komora ve středu předlohu na závěr své poslední říjnové schůze podpořila. Před dalším schvalování v Senátu normu projedná jeho výbor pro veřejnou správu.
Vykázání na 24 hodin představuje podle tvůrců novely minimální nezbytný zásah do ústavního práva na svobodu pohybu. „Délka 24 hodin odpovídá tomu, co je věcně nezbytné pro zklidnění situace a zabránění bezprostřednímu návratu pachatele do místa konfliktu,“ uvedli autoři předlohy. Podle nich obdobné možnosti dává policii například britský nebo německý právní řád.
Senátoři vesměs normu podpořili nejen v souvislosti s někdy obtěžujícím chováním bezdomovců pod vlivem alkoholu nebo dalších osob pod vlivem drog. Předlohu dávali i do souvislosti s aktuálními nepokoji v západoevropských městech.
„Vykázání je opatřením preventivním, nikoli sankčním,“ zdůraznili senátoři kolem Hraby. Podle nich by mělo být až posledním krokem v řadě, pokud by nepomohla výzva, domluva nebo jiná mírnější opatření.
O vykázání by policisté museli sepsat záznam a vydat potvrzení. Proti vykázání by dotyčný mohl podat stížnost ke krajskému policejnímu ředitelství, případně k obecnímu úřadu.
Porušení vykázání by mělo být trestáno pokutou do 20 000 korun, při opakovaném porušení do 30 000 korun. Kdo by během dvou let dvakrát porušil příkaz vykázání, mohl by být odsouzen až na rok do vězení.
Hraba již předloni představil záměr připravit zákon, který by umožnil vykázat z veřejného prostoru bezdomovce. Chtěl, aby za nevhodné chování typu znečišťování veřejného prostranství nebo narušování veřejného pořádku byli potrestáni veřejně prospěšnými pracemi, v případě odmítnutí vězením.
Kritici Hrabův záměr přirovnávali k obnovení trestného činu příživnictví, což senátor odmítl. Bezdomovci podle něj představují nejen sociální, ale hlavně bezpečnostní problém.
Říjnové povolební zasedání Senátu se uskutečnilo ve dvoutřetinovém složení vzhledem k tomu, že 16 znovuzvolených a jedenáctka nových senátorů se bude moci mandátu ujmout až 19. listopadu složením slibu po uplynutí lhůty pro případný soudní přezkum právoplatnosti jejich volby.
Před zahájením schůze se v Senátu sešla většina ze senátorů, kteří letos mandát neobhájili nebo neobhajovali. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) jim předal pamětní listy a medaile. Bývalý senátor Jaroslav Chalupský (dříve za Svobodné) pak někdejším kolegům popřál: „Zůstaňte nezávislou moudrou komorou.“
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