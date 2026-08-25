„Nechceme ohrozit psychiku diváků.“ Macinka se odhodlal k neobvyklé akci, řekl proč

Jak známo, Motoristé jsou stranou, která se snaží v různých věcech a způsobech odlišovat od ostatních – někdo jim za to tleská, mnozí je kritizují. A jednou z věcí, v níž se liší velmi výrazně, jsou pravidelné tiskové konference. Ve sněmovně je už desetiletí zvykem, že je dělají všechny sněmovní strany. Kromě Motoristů. Jestliže tedy v úterý přišli mezi novináře, bylo to výjimečné.
Pokud by někdo do poslední chvíle nevěřil, jestli Motoristé sobě skutečně uspořádají v úterý tiskovou konferenci, již krátce před jejím začátkem bylo jasné, že opravdu přijdou. Objevili se totiž asistenti jejich politiků a s nimi také stranické plachty, které přinesli. Jedna. Druhá. Třetí. Kde se na to hrabou jiné strany, těm stačí jedna. A pak už vcházel samotný předseda strany a ministr zahraničí Petr Macinka.
„Mně vždycky vadilo, když jsem sledoval každý týden pravidelné tiskovky stran, tak to bylo plácání naprosto bezvýznamných vět jenom kvůli tomu, aby zaplnily televizní prostor,“ odpovídal Macinka na dotaz Aktuálně.cz ještě předtím, než samotná tiskovka začala. Zároveň tvrdil, že prý chce zachovávat psychické zdraví diváků českých televizí.
Při těchto konferencích jde ale také o to, aby novináři měli možnost pokládat politikům otázky. Takže Motoristé sobě se takto částečně otázkám vyhýbají.
„Můžete se mě vždycky na cokoliv zeptat,“ sliboval šéf strany, jehož poslanci se v prvních měsících novinářským dotazům spíše vyhýbali. V poslední době se situace zlepšila, ale samotný Macinka nedávno neumožnil jedné z novinářek účast na své tiskové konferenci.
Během úterní tiskovky bylo brzy jasné, proč se Motoristé sobě rozhodli výjimečně mezi novináře přijít. Macinku trápí to, že se v médiích objevuje stále více článků, které tvrdí, že Motoristé nemají dost lidí do komunálních voleb a strana patrně naráží na nezájem veřejnosti. To Macinka popíral.
„Přečetl jsem si, že nemáme žádné kandidáty, že jsme volby vzdali. A já to čtu s úsměvem, protože situace je trošku jiná,“ tvrdil šéf Motoristů. S tím, že nominují celkem 1300 kandidátů, kteří budou kandidovat na 63 místech, včetně Prahy, Brna a Ostravy.
Kandidáti do těchto měst přitom stáli na tiskovce za Macinkou. Předseda Motoristů ale zároveň přiznával, že jeho strana coby nedávno založená partaj je v obtížnější situaci, jestliže má nasadit lidi do svých prvních komunálních voleb.
A nejde jenom o volby komunální, ale i o ty senátní, kde Motoristé nestavějí vůbec nikoho. Ani v jednom z 27 obvodů. Když se Aktuálně.cz na toto Macinky zeptalo a zároveň se zajímalo o to, zda by si jejich voliči přáli podporu kandidátů ANO a SPD do Senátu, Macinka vysvětloval, proč strana doporučí volbu těchto kandidátů.
„Nehodláme se pouštět do bojů, které logicky nemají šanci na úspěch. Proto jsme se rozhodli, že stavět kandidáty nebudeme a hned v prvním kole podpoříme kandidáty našich koaličních partnerů ANO a SPD,“ uvedl Macinka. S tím, že jeho mladá strana nemá ještě dost síly na to, aby získala někde 51 procent.
„Předpokládám, že když nás naši voliči volili ve sněmovních volbách, tak chtěli v naší zemi politickou změnu. A tato změna by měla pokračovat také volbou vládních kandidátů v senátních volbách,“ dodal předseda Motoristů.