Výhrůžky Babišovi. Policie obvinila pachatele z vydírání, byl na něj evropský zatykač

Původce výhrůžek premiérovi Andreji Babišovi podle zjištění Aktuálně.cz policie obvinila z vydírání. Vyšetřování podezřelého zahájili tuzemští kriminalisté minulý týden. Předseda vlády o obrysech kauzy promluvil veřejně uplynulou neděli. Uvedl, že dotyčný jeho rodině vyhrožoval zastřelením. Pachateli v případě uznání viny hrozí až osm let za mřížemi.

"A prosím vás, když tedy mluvíte o mojí rodině. Osmého ledna mi řekla policie, že je člověk, který chce zastřelit moji rodinu a mě. A jsme měli hlídaný barák, několik, doteď vlastně. Ten člověk byl zatčen ve Španělsku a moje žena šla do Dubaje, ano, protože se bála. A to je celý příběh," uvedl premiér Babiš v neděli v televizi CNN Prima News.

Deník Aktuálně.cz k případu zjistil podrobnosti. Česká policie spustila vyšetřování minulý týden, kdy podezřelého začala stíhat. "Osoba je obviněna ze zločinu vydírání," potvrdil Aktuálně.cz Jan Lelek, vedoucí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, jehož lidé objasňování případu dozorují. Premiéra měl podezřelý vydírat skutečně v lednu.

"Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody (…)," zní definice deliktu podle trestního zákona. V tomto případě má politický podtext. Podezřelého policie stíhá podle odstavce, jenž předpokládá coby jeden z motivů výhrůžek "politické přesvědčení". V případě uznání viny hrozí pachateli dva roky až osm let za mřížemi.

Obavy z útěku a pokračování v trestné činnosti

Česká policie se do vyšetřování případu naplno pustila minulý týden, protože právě tehdy jí ho předaly španělské trestní orgány. V tuzemské cele předběžného zadržení seděl podezřelý od čtvrtečního večera. "Dotyčná osoba byla vydána ze Španělska na základě evropského zatýkacího rozkazu," poznamenal žalobce Lelek.

Podnět policie na vzetí pachatele do vazby se dostal státnímu zástupci na stůl v pátek. Od něj putoval k soudu coby návrh, Obvodní soud pro Prahu 1 pachatele poslal do vazby v sobotu. Instance se obávala jeho možného útěku a opakování trestné činnosti. "Soud můj návrh akceptoval v plném rozsahu," dodal vedoucí žalobce Lelek. V neděli následně promluvil o případu premiér.

Podle informací Aktuálně.cz pachatel jednal kvůli nesouhlasu s tím, jak se vláda pod Babišovým vedením vypořádává s epidemií koronaviru. Země je od 5. října v nouzovém stavu. "Nemohu to vyvrátit," podotkl k tomu žalobce Lelek. Kvůli výhrůžkám z důvodu vládních opatření policie dosud obvinila nejméně čtyři lidi, nejznámější je kauza týkající se epidemiologa Romana Prymuly.

Do dvou měsíců skončeno

Vyšetřování podle informací Aktuálně.cz dozoruje státní zástupkyně Zdeňka Galková, která se specializuje na extremismus a násilné trestné činy. Aktuální kauza nicméně extremistický podtext nemá. Její nadřízený Lelek poznamenal, že policie by mohla vyšetřování dotáhnout do konce v průběhu dalších dvou měsíců.

"Musí se udělat jeden dva úkony, které sice budou časově náročnější, ale pokud to bude v běžném chodu věcí, nic by nemělo bránit tomu, aby byla tato věc do dvou měsíců skončena. Nejedná se o nic skutkově složitého," vysvětlil. K minulosti pachatele se vyjadřovat nechtěl. Vzhledem k rozhodnutí o vazbě, kdy jedním z důvodů byla obava z pokračování v trestné činnosti, nejsou dřívější trestní postihy podezřelého vyloučené.

Premiér neodpovídá, tak se musím zeptat takhle veřejně:

Můžete se vyjádřit k současnému pobytu vaší ženy? Je to dovolená?

Děkuji.@AndrejBabis pic.twitter.com/copG99R8zq — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) February 2, 2021

Premiér v neděli uvedl, že kvůli strachu o rodinu poslal svou manželku a dceru do Dubaje. Jeho vysvětlení však bylo nepřehledné. Manželka prý s dcerou odcestovala, protože se sama bála. "Já to nechci komentovat. Protože moje žena to nevěděla, teďka se to dozvěděla, já jsem ji vyhnal pryč," uvedl však vzápětí premiér. Na pobyt Moniky Babišové v zahraničí upozornil 5. února novinář Jaroslav Kmenta.