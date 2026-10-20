Výhrůžek se nebojím, vzkazuje příští primátor Brna Babišovi a říká, co mu vadí na ANO

Nastávající primátor Brna Jakub Hruška z KDU-ČSL v obsáhlém rozhovoru vysvětluje, proč podporuje širokou koalici, co mu vadí na hnutí ANO a jak si představuje práci nového vedení jihomoravské metropole. „Brno neporazili Švédi, neporazí nás ani Andrej Babiš,“ vzkazuje předsedovi vlády.
Jakub Hruška poskytl rozhovor Aktuálně.cz ještě před tím, než v úterý oznámil, že se na koalici v Brně dohodli lidovci a STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. Primátorem má být právě Hruška a koaliční smlouvu mají lídři všech zmíněných stran podepsat v pátek.
V zastupitelstvu, které má 55 členů, by pětikoalice měla mít 44 hlasů. Hnutí ANO skončí s 11 mandáty v opozici. Ustavující zastupitelstvo má být podle Hrušky v úterý 3. listopadu.
Ve volbách v Brně jste obdrželi víc než 25 procent hlasů. Vzal jste si z toho nějaké ponaučení, nějaký prvek nebo moment, který je pro lidovce přenositelný i na centrální politiku a mohl by jim pomoci prorazit?
Jednoznačně dlouhodobá práce a schopnost ji lidem srozumitelně vysvětlit. V komunální politice velmi rychle poznáte, že nestačí říkat, co je špatně. Musíte přicházet s konkrétními řešeními a hlavně za sebou mít výsledky. Musíte být lidem skutečně blíže.
Myslím, že právě v tom se dnes lidovci pod vedením Jana Grolicha posouvají i celostátně. Méně složitých politických vět, více normální komunikace a konkrétní práce pro lidi.
Ještě před volbami jste vyloučili koalici s ANO. V Brně se přitom spekulovalo o tom, že to tak po volbách může dopadnout, že vznikne spojenectví vás a právě strany Andreje Babiše. Proč se to nakonec vůbec nedostalo do hry?
Protože jsme to řekli jasně před volbami a nebyl důvod po volbách tvrdit něco jiného. Důvěra pro mě znamená, že platí i to, co říkáte lidem před hlasováním i po něm.
Navíc na celostátní úrovni vidíme, že hnutí ANO dělá v řadě věcí něco jiného, než před volbami slibovalo, a pokračuje v zadlužování země. To pro mě není partnerství, které bych chtěl přenášet do Brna. Chci v týmu lidi, kteří chtějí pro město pracovat a bojovat za něj, ne ho utlačovat a omezovat.
Brno neporazili Švédi, neporazí ho ani Babiš
Premiér Andrej Babiš zástupcům velkých měst vcelku otevřeně vyhrožoval, že pokud v nich ostatní budou obcházet jeho stranu, přijdou o peníze. Neobáváte se toho?
Premiér by po prohraných volbách neměl vyhrožovat městům. Brňané neplatí daně podle toho, jakou stranickou legitimaci má jejich primátor.
Já budu maximálně hájit zájmy Brna a žádných podobných výhrůžek se nebojím. Brno neporazili Švédi, neporazí nás ani Andrej Babiš. Vláda a samosprávy spolu musí být schopné pracovat bez ohledu na stranické tričko.
A pak je tady brněnská ODS, strana zatížená mnoha skandály. Neměla by si odpočinout v opozici?
Brňané ve volbách jasně řekli, že chtějí změnu. Pro mě ale změna neznamená jen vyměnit jména u stolu. Znamená změnit způsob, jakým se město řídí, rozhoduje a jakou odpovědnost jednotliví lidé mají.
Teď jednám s konkrétními lidmi a velmi přesně si nastavujeme, co má být jinak. Podle toho budu výslednou spolupráci posuzovat. Pokud kolegové z ODS přistupují na náš styl změny a budou ho respektovat a prosazovat, nevidím důvod, proč by u společného stolu neměli sedět.
Voliči věděli, do čeho jdou
Před čtyřmi lety jste byl vy a Marie Jílková proti tomu, aby v Brně vznikla „duhová“ koalice takřka všech stran. Nejste nyní v rozporu s tím, co jste zastával tehdy?
V rozporu bych byl, kdybychom zopakovali model, ve kterém jsou všichni uvnitř, a nakonec nikdo neví, kdo za co odpovídá. Právě tomu se chci vyhnout.
My jsme svoji ochotu jednat s těmi, se kterými jednáme, deklarovali před volbami. Voliči věděli, že to tak bude. To je zcela jiná situace než tehdy, kdy se spojily protichůdné strany ANO a ODS a naše role byla marginální, stejně jako možnost prosazovat změny.
Širší spolupráce má pro mě smysl tehdy, když pomůže prosadit velké projekty, které přesahují jedno volební období, a zároveň bude u každé oblasti jasné, kdo za ni nese odpovědnost.
V neposlední řadě musí být atmosféra uvnitř koalice konsensuální a partnerská. Nesmí to být tak, že je kdokoliv do počtu.
„Koalice trafik“ nehrozí, tvrdí Hruška
Většinu byste ale měli i s malými stranami. Do opozice jste kromě ANO mohli poslat také ODS a sestavit koalici se Zelenými, Piráty a hnutím Za Lužánky. Proč jste se této možnosti hned po volbách vzdal?
Vedení druhého největšího města nechci skládat jen podle toho, jak vychází nejmenší možný počet mandátů. Potřebujeme stabilitu a dostatečně širokou shodu na projektech, které budou Brno měnit deset a více let.
Rozhodující pro mě proto není počet stran, ale to, jestli se dokážeme shodnout na změně fungování města a nést za ni odpovědnost. A znovu zopakuji: Něco jsem před volbami slíbil a chci to čestně dodržet.
Nebude široká koalice koalicí trafik? Jak obsadíte městské firmy a městské společnosti? A kolik to Brno bude stát?
Ne. Funkce nejsou důvodem, proč tu spolupráci skládáme. Dokonce jsme jednání začali programem a k funkcím se teprve budeme dostávat. To pro mne bylo důležité – ta očividná snaha pracovat a hledat shodu na programu, který je velmi blízký napříč všemi jednajícími stranami.
Stran městských společností, ty musí vést kompetentní lidé a jejich vedení nemůže fungovat jako odměna za stranickou příslušnost. Konkrétní personální obsazení ještě není uzavřené a nechci ho předbíhat. Ale usilujeme o snížení počtu uvolněných funkcí a opozici nabídneme zastoupení jak ve všech komisích a výborech, tak i ve všech firmách.
Rekordní počet žen
Jak bude složená Rada města? Co je v tomto ohledu prioritou lidovců a ostatních stran? Doprava bude Pirátů, kultura ODS? Kam zamíří zástupci Zelených a Za Lužánky?
Již večer v den voleb jsem předeslal, že rozložení sil v Radě města bude matematicky odpovídat výsledku voleb. Jednotlivé gesce a nominace zatím potvrdit nemohu, protože jednání stále probíhají. Nechci přes média rozdělovat gesce, které ještě nejsou dohodnuté.
Pro nás je podstatné především to, aby bylo jasné, kdo za jednotlivé oblasti odpovídá a podle čeho bude možné za čtyři roky poznat, jestli svou práci udělal.
Mohu ale prozradit, že v Radě města pravděpodobně usedne rekordní počet žen, což považuji za správný a důležitý signál celé naší zemi. Věřím, že to bude první viditelná změna a správný signál.
Tým lidí, kteří dnes o budoucnosti města diskutují, jsou lidé, kteří mají skutečnou chuť dělat důležité a mnohdy i odvážné kroky, které toto město potřebuje. Patří jim za to můj dík.
Shoda na změně
A co programové priority vznikající koalice? Kde je vidíte a na čem už je patrná shoda? A na čem jste se naopak zatím nedomluvili?
Velká shoda je na tom, že se musí změnit způsob řízení města a vztah magistrátu k městským částem. Stejně tak řešíme bydlení, dopravu a velké investice, které Brno příští roky čekají. Nechci ale zveřejňovat jednotlivé body z rozjednaného dokumentu. Až bude dohoda hotová, chci, aby byla konkrétní a aby u hlavních závazků bylo jasné, kdo za ně odpovídá.
Co mohu říci, je, že program vzniká na půdorysu našeho Plánu pro Brno, který je doplňován a upravován na základě podkladů ostatních subjektů vznikající koalice. Věřím, že Brňané hned z tohoto dokumentu, tedy z našeho programového prohlášení, poznají, že opravdová změna přichází.
Jak to vidíte s novým fotbalovým stadionem Za Lužánkami?
Chci, aby se fotbal Za Lužánkami vrátil. S tím jsme do voleb šli nejen my, ale většina subjektů v zastupitelstvu. Je načase dělat kroky, které povedou k jeho realizaci. Na tom panuje naprostá shoda a je to jednou z velkých priorit budoucí koalice.
A co lanovka z Pisárek do kampusu?
Není možné, aby město stavělo cokoliv, co je takto kontroverzní a nechtěné. V první řadě musí zmizet ten nebezpečný gabionový kvádr, který brání výhledu chodcům a projíždějícím autům. Brno má řadu nutnějších a opravdu chtěných infrastrukturních staveb, nejen v dopravě, na které bude potřeba mnoho financí, takže je velmi rádi na úkor lanovky ušetříme.
Podpora Zbrojovky
Hnutí Za Lužánky vzniklo s podporou Zbrojovky – nespatřujete v tom střet zájmů? Vždyť tady je ještě jeden prvoligový klub – Artis.
Samotnou podporu určitého sportovního prostředí za střet zájmů nepovažuji. Rozhodující je, jak se člověk chová ve chvíli, kdy rozhoduje o veřejných penězích nebo o městském majetku. Pravidla musí být transparentní a stejná pro všechny. Brno má podporovat sport, ne zvýhodňovat jeden klub na úkor druhého. Mám důvěru ve všechny kolegy, že to tak vnímají také.
A nevadí vám, že je hnutí Za Lužánky prokazatelně skrze některé osobnosti napojené na ultras Zbrojovky, na JKG a Slušné lidi?
Extremismus nebo násilí jsou pro mě jasná červená čára. Zároveň ale nechci přenášet minulost nebo vazby jednotlivých lidí automaticky na celé hnutí.
Každého člověka, který má dostat odpovědnost za město, budu posuzovat podle jeho postojů a jednání. Pokud by někdo obhajoval extremismus nebo násilí, ve vedení města pro něj není místo. To ale nevnímám v žádném aspektu u nikoho, kdo nyní o koalici jedná.
Lídryně Jana Janulíková se těší zasloužené oblibě především v kulturní obci a myslím, že ji ani nikoho z jejich zastupitelů nemůže z extremismu podezírat.
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