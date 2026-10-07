Vyhrožovali falešnými důkazy. Soud uložil tresty za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky

Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky uložil bývalému náměstkovi pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Jiřímu Malému peněžitý trest ve výši 50 000 korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 000 korun.
Rozsudek není pravomocný, muži vinu od počátku odmítají. Spolu s nimi byl původně obžalován i tehdejší ředitel kliniky Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Jeho trestní stíhání soud zastavil.
Kvůli sporům ve vedení IKEM vyhrožoval podle soudu Stiborek s Malým kardiochirurgům, že zveřejní zfalšované kompromitující materiály, které vyrobil Raška.
Někdejší šéf IT oddělení podle obžaloby také nafotil z Pirkova služebního telefonu SMS zprávu od Netuky, ve které se lékař vulgárně vyjádřil o tehdejším ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09). Malý pak zprávu ministrovi zdravotnictví poslal z anonymního čísla, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil.
"Trestní stíhání v této kauze je z mnoha aspektů složité skutkově i právně," prohlásila soudkyně Jana Petráková. Soud podle ní velmi pečlivě zvažoval, zda již konflikt na klinice přerostl do trestní roviny, nebo zda by se měl řešit v rovině pracovního práva.
Nakonec dospěl k závěru, že jednání mužů bylo neakceptovatelné a že se trestného činu dopustili. Malý se podle soudkyně dopustil trestného činu vydírání a porušení listinného tajemství, Raška také porušil listinné tajemství a nezákonně zasáhl do počítačového systému. Netuka i Pirka mají pak podle soudu dostat za způsobenou újmu po 20 000 korunách.
Vystupovali proti vedení
Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali. Stiborek a Malý je údajně vydírali proto, aby je přestali ohrožovat.
Případ vyšetřovala nejprve Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) kvůli původnímu podezření, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z policie. Nakonec se to nepotvrdilo.
Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině loňského ledna. Obvodní soud nejprve rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán, a vrátil kauzu státnímu zástupci k došetření, na základě rozhodnutí stížnostního soudu však nařídil hlavní líčení.
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