Přeskočit na obsah
Benative
22. 9. Darina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Vyhrocený spor Pavla a Fica kvůli NATO. Ideální to není ani na osobní úrovni

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Přestřelka mezi českým prezidentem Petrem Pavlem a slovenským premiérem Robertem Ficem zatěžuje vzájemné vztahy obou zemí. Výměna mezi politiky začala poté, co šéf slovenské vlády zpochybnil ochotu své země podílet se na kolektivní obraně v rámci NATO. Podle zdroje Aktuálně.cz z diplomacie je tu pak ještě jeden rozměr: Fico a Pavel si „prostě nesedli“.

Peter Pavel, Rober Fico - Koláž, ikona, poutak
Aktuální slovní přestřelka mezi českým prezidentem Petrem Pavlem (na koláži vlevo) a slovenským premiérem Robertem Ficem není prvním případem, kdy vztahy Prahou a Bratislavou čelí zatěžkávací zkoušce. Za předchozí vlády Petra Fialy (ODS) byla například přerušena společná zasedání vlád obou zemí.Foto: Aktuálně.cz – Montáž Aktuálně.cz
Reklama

Vše začalo Ficovým vyjádřením z minulého čtvrtka 17. září, kdy při návštěvě Prešova zpochybnil článek 5 Severoatlantické aliance a ochotu Slovenska podílet se na kolektivní obraně. Doslova uvedl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“. Fico také tvrdil, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem.

Pavel na Ficova slova reagoval uplynulou neděli, před odletem do USA na Valné shromáždění OSN. Podle prezidenta šlo o mimořádně závažné sdělení, které je nutné brát velmi vážně – „a ze kterého bychom si rozhodně neměli brát příklad. Článek 5 je jednoznačně vyjádřením solidarity a vzájemné odpovědnosti,“ uvedl český prezident, citovaný agenturou ČTK.

Související

Podle něj kdokoli, kdo řekne, že je rád za to, že je členem NATO, ale zároveň není ochoten se zapojit v případě napadení jiného člena, nepochopil slovo solidarita.

„Vojenské dobrodružství vyprovokované NATO“

Reakce slovenského předsedy vlády na sebe nenechala dlouho čekat. „Pokud budu premiérem Slovenské republiky, nebudu souhlasit s tím, aby se slovenští vojáci účastnili jakéhokoli vojenského dobrodružství vyprovokovaného kýmkoli v rámci NATO,“ uvedl ještě ve stejný den na sociálních sítích mimo jiné Fico, který také obvinil Západ z eskalace napětí.

Reklama
Reklama

„Respektuji, že český prezident Petr Pavel jako bývalý generál NATO by rád bojoval. Ocenil bych proto, kdyby respektoval skutečnost, že já dávám přednost míru,“ kontroval slovenský premiér.

Pavla ovšem tímto svým výrokem nepřekvapil. „Podobnou argumentaci už jsem zažil – že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ti ostatní chtějí mír. Mír nebude mít ten, kdo se bude tvářit, že ho chce, ale není ochoten pro to nic udělat. Míru se, bohužel, dosahuje pouze tím, že jsme připraveni reagovat na násilí,“ řekl prezident v pondělí už v New Yorku na dotaz novinářů.

Není to poprvé, kdy vztahy mezi českou a slovenskou politickou scénou čelí zatěžkávací zkoušce. Za předchozí vlády Petra Fialy (ODS) byla například přerušena společná zasedání vlád obou zemí. Důvodem byly rozdílné postoje k válce na Ukrajině.

Za Fialy to „nedopadlo dobře“

Takhle daleko současná přestřelka mezi Pavlem a Ficem nedojde, protože slovenský premiér a jeho český protějšek Andrej Babiš (ANO) jsou ve spoustě ohledů spojenci. To s českým prezidentem má Babiš vztahy napjaté, i když poslední týdny přinesly jisté zmírnění vyhrocené situace.

Reklama
Reklama

Přesto současný stav není ideální. „Není to moc dobře. Oni (Pavel a Fico) se nemají vzájemně rádi. Není dobré, když se budeme takhle veřejně dohadovat. Hodně to zatěžuje vztahy,“ řekl Aktuálně.cz pod podmínkou anonymity diplomatický zdroj. S tím, že právě podobné přestřelky byly už za Fialy a „nedopadlo to dobře“.

Související

Zatímco Pavel na dálku „bojoval“ s Ficem, potkal se v pondělí v New Yorku se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim. Oba politici jsou v USA kvůli Valnému shromáždění OSN.

Podle reportéra Aktuálně.cz, který je s Pavlem v New Yorku, se setkání obou hlav států neslo v přátelském duchu. Český prezident absolvoval s Pellegrinim výstavu plakátů i jazzový koncert.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Denmark Greenland
Denmark Greenland
Denmark Greenland

Dohoda podepsána. Případně nezávislé Grónsko zůstane v NATO

Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen v úterý v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, které je autonomní součástí Dánského království.

Washington,,Dc,Us,-,Oct,11,,2018:,Kanye,West,Speaks
Washington,,Dc,Us,-,Oct,11,,2018:,Kanye,West,Speaks
Washington,,Dc,Us,-,Oct,11,,2018:,Kanye,West,Speaks

První státní televize v USA? Trump spustil vlastní vysílání, ihned po spuštění bylo terčem kritiky

Pouhý den poté, co čtyři americké televize oznámily bojkot zpravodajství o americkém prezidentovi, Donald Trump spustil na platformě YouTube nepřetržité vysílání s názvem Trump TV. ABC, CBS, NBC a Fox News bojkotem reagovaly na to, že šéf Bílého domu minulý týden odebral akreditaci reportérům CNN, serveru Politico a MS NOW, protože nesouhlasil se způsobem, jakým informují o jeho administrativě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama