Vyhrocený spor Pavla a Fica kvůli NATO. Ideální to není ani na osobní úrovni

Přestřelka mezi českým prezidentem Petrem Pavlem a slovenským premiérem Robertem Ficem zatěžuje vzájemné vztahy obou zemí. Výměna mezi politiky začala poté, co šéf slovenské vlády zpochybnil ochotu své země podílet se na kolektivní obraně v rámci NATO. Podle zdroje Aktuálně.cz z diplomacie je tu pak ještě jeden rozměr: Fico a Pavel si „prostě nesedli“.
Vše začalo Ficovým vyjádřením z minulého čtvrtka 17. září, kdy při návštěvě Prešova zpochybnil článek 5 Severoatlantické aliance a ochotu Slovenska podílet se na kolektivní obraně. Doslova uvedl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“. Fico také tvrdil, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem.
Pavel na Ficova slova reagoval uplynulou neděli, před odletem do USA na Valné shromáždění OSN. Podle prezidenta šlo o mimořádně závažné sdělení, které je nutné brát velmi vážně – „a ze kterého bychom si rozhodně neměli brát příklad. Článek 5 je jednoznačně vyjádřením solidarity a vzájemné odpovědnosti,“ uvedl český prezident, citovaný agenturou ČTK.
Podle něj kdokoli, kdo řekne, že je rád za to, že je členem NATO, ale zároveň není ochoten se zapojit v případě napadení jiného člena, nepochopil slovo solidarita.
„Vojenské dobrodružství vyprovokované NATO“
Reakce slovenského předsedy vlády na sebe nenechala dlouho čekat. „Pokud budu premiérem Slovenské republiky, nebudu souhlasit s tím, aby se slovenští vojáci účastnili jakéhokoli vojenského dobrodružství vyprovokovaného kýmkoli v rámci NATO,“ uvedl ještě ve stejný den na sociálních sítích mimo jiné Fico, který také obvinil Západ z eskalace napětí.
„Respektuji, že český prezident Petr Pavel jako bývalý generál NATO by rád bojoval. Ocenil bych proto, kdyby respektoval skutečnost, že já dávám přednost míru,“ kontroval slovenský premiér.
Pavla ovšem tímto svým výrokem nepřekvapil. „Podobnou argumentaci už jsem zažil – že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ti ostatní chtějí mír. Mír nebude mít ten, kdo se bude tvářit, že ho chce, ale není ochoten pro to nic udělat. Míru se, bohužel, dosahuje pouze tím, že jsme připraveni reagovat na násilí,“ řekl prezident v pondělí už v New Yorku na dotaz novinářů.
Není to poprvé, kdy vztahy mezi českou a slovenskou politickou scénou čelí zatěžkávací zkoušce. Za předchozí vlády Petra Fialy (ODS) byla například přerušena společná zasedání vlád obou zemí. Důvodem byly rozdílné postoje k válce na Ukrajině.
Za Fialy to „nedopadlo dobře“
Takhle daleko současná přestřelka mezi Pavlem a Ficem nedojde, protože slovenský premiér a jeho český protějšek Andrej Babiš (ANO) jsou ve spoustě ohledů spojenci. To s českým prezidentem má Babiš vztahy napjaté, i když poslední týdny přinesly jisté zmírnění vyhrocené situace.
Přesto současný stav není ideální. „Není to moc dobře. Oni (Pavel a Fico) se nemají vzájemně rádi. Není dobré, když se budeme takhle veřejně dohadovat. Hodně to zatěžuje vztahy,“ řekl Aktuálně.cz pod podmínkou anonymity diplomatický zdroj. S tím, že právě podobné přestřelky byly už za Fialy a „nedopadlo to dobře“.
Zatímco Pavel na dálku „bojoval“ s Ficem, potkal se v pondělí v New Yorku se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim. Oba politici jsou v USA kvůli Valnému shromáždění OSN.
Podle reportéra Aktuálně.cz, který je s Pavlem v New Yorku, se setkání obou hlav států neslo v přátelském duchu. Český prezident absolvoval s Pellegrinim výstavu plakátů i jazzový koncert.
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