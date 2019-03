Vyhrajte v Eurojackpotu luxusní byt za 13 milionů

Každý třetí pátek v měsíci se v Eurojackpotu hraje o věcné ceny v hodnotě milionů korun. Jsou určené jen pro české sázející. Už tento pátek je ve hře luxusní byt za 13 milionů.

Páteční slosování Eurojackpotu by vám rozhodně nemělo ujít. Nejen, že se tento týden hraje o víc než 1 miliardu korun, na jednoho obyvatele naší země navíc ještě čeká speciální cena v doplňkové hře. Díky Českému pátku jeden tipující získá fantastický byt v Praze.

Skvělá zpráva také je, že se hry o byt účastníme jen my, Češi. Obyvatelé zbytku zemí, kde se Eurojackpot hraje, mají smůlu. Šance, že byt vyhrajete zrovna vy, je tak opravdu vysoká.

Vyhrajte byt v pražských Košířích

Byt, který jeden sázející v rámci Českého pátku získá, se nachází v nové Rezidenci Pomezí, která se staví v oblíbené čtvrti Košíře na Praze 5. Navrhoval ji architekt Petr Bouřil a místo je vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak i pro páry. Do centra města je to pár minut a nedaleko se také nachází přírodní park Košíře - Motol.

Bydlení o velikosti 4+KK má úctyhodnou plochu přes sto čtverečních metrů a nechybí ani neopakovatelný výhled na Prahu z vlastního balkónu.

Za plný tiket byt, nebo 13 milionů

O bydlení snů si zahrají všichni, kdo si vsadí plný tiket Eurojackpotu a připojí ještě doplňkovou hru Extra 6. Vítěz se pak určuje na základě kódů potvrzení o sázce.

Vsadit si tento pátek by ale měli i ti, kdo už nějaké snové bydlení má anebo se mu třeba nechce stěhovat do rušné Prahy. V případě, že by totiž výherce neměl o byt zájem, lze čerpat 13 milionů v hotovosti.

Hravý spot na podporu doplňkových her

Možností, jak vyplnit plný tiket Eurojackpotu je spousta. Sazka natočila speciální video s obří sázenkou, na kterou lidé v centru Prahy vybírali svá šťastná čísla.