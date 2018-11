Vyhození kytic politiků na Národní bylo přestupkem, policie případ postoupí úřadům

Aktivisté, kteří v sobotu vyhodili do odpadkového koše kytice, které u památníku 17. listopadu 1989 na pražské Národní třídě položili někteří politici, se podle policie dopustili přestupků proti majetku a občanskému soužití. Policisté z nich podezírají jednoho muže a jednu ženu a jejich případ předají městské části Praha 1, řekl dnes policejní mluvčí Tomáš Hulan. Podle něj způsobená škoda nepřesáhla pět tisíc korun.

V koši v sobotu skončily kytice, které na Národní třídě položil premiér Andrej Babiš (ANO) a šéf SPD Tomio Okamura, i květiny zaslané prezidentem Milošem Zemanem. Média už dřív uvedla, že kytice vyhodil politický aktivista Otakar van Gemund a další členové skupiny Kaputin. Gemund v rozhovorech s novináři své jednání odůvodnil tím, že památník 17. listopadu na Národní třídě považuje za symbol demokracie v zemi a lidé jako Babiš či Okamura se podle demokratických pravidel podle něj nechovají. Prohlásil, že demokracii je potřeba chránit, a to i radikálně. Už v minulosti stál za protesty a happeningy.

"Celou věc vnímáme jako podezření z přestupku proti majetku a občanskému soužití. Kompetentní k řešení takových deliktů je příslušný správní orgán, v tomto případě správní orgán městské části Prahy 1," uvedl k tomu dnes policejní mluvčí.

"Zatím se mi vůbec nikdo neozval. Nechápu proč, já jsem plně k dispozici," komentoval zprávu pro Aktuálně.cz van Gemund. "Nejsem právník, ale nemám pocit, že bych se dopustil přestupku proti občanskému soužití. Ani nevím, čí to byl majetek. Květiny nepoložili například na hrob, ale na chodník, a my jsme je pak přemístili na vhodnější místo podle našeho názoru. Nedokážu to ale posoudit, u policie se budu bránit tak, že lidé, kteří tam květiny dali, znehodnotili místo a my jsme cítili potřebu napravit znečištění toho místa," dodal.

Přesvědčení, že případ skončí jako přestupek, už o víkendu vyjádřil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj policie postupovala správně a podle zákona, když se začala vyhozenými kyticemi zabývat. "Pokud by to neudělala, tak někdo řekne, že pochybila," uvedl Hamáček.