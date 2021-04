Je normální, že toho odváželi tolik? Vyhoštění Rusové zaplnili zavazadly terminál

Pirátský poslanecký klub bude po schválení volebního zákona Senátem usilovat o to, aby se konaly předčasné volby. Předseda strany Ivan Bartoš ve sněmovně novinářům řekl, že kvůli tomu osloví k jednání ostatní strany včetně vládního ANO. O schůzku požádá i prezidenta Miloše Zemana. Rozpuštění sněmovny považuje za lepší variantu, než vyslovení nedůvěry kabinetu.

"Jako první krok se pokusíme vyvolat předčasné volby hned poté, co Senát schválí volební zákon a ten bude podepsán prezidentem. Podle nás je to jediná správná možnost, která umožní znovu rozdat politické karty," uvedl Bartoš. Pokud by sněmovna hlasovala o nedůvěře vládě, Piráti a STAN by kabinet nepodpořili, rozpuštění komory a nové volby ale pokládají za vhodnější.