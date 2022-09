Na autě měl ruský okupační symbol "Z" i vojenskou stuhu. Soud ho z Česka vyhostil

Česká policie kvůli veřejné podpoře ruské invaze na Ukrajinu stíhá čtyři desítky lidí. První případy už státní zástupci obžalovali, čeká se na hlavní líčení. Podle zjištění Aktuálně.cz však už v jedné kauze padl trest. Za schvalování ruského ozbrojeného útoku na Ukrajinu musí německý občan opustit Česko, soud ho vyhostil. Verdikt zatím není pravomocný.

Bylo 26. března letošního roku, měsíc a dva dny po začátku ruské války na Ukrajině. Z hraničního přechodu Reitzenhain - Hora Svatého Šebestiána zamířil autem do Česka německý občan. Jel do obce Přečaply na Chomutovsku, kde na benzinové stanici natankoval. Pak se vydal do Chomutova. A jak zjistilo Aktuálně.cz, může to být jeho poslední cesta po Česku.

"Na skle zadních dveří měl zevnitř nalepený dobře viditelný list papíru formátu A4 s vytisknutým velkým písmenem 'Z' o velikosti 12 krát 17 centimetrů v oranžovo-černé barvě takzvané svatojiřské stužky a nápisem 'Své neopustíme' v ruském jazyce," sdělil Aktuálně.cz Petr Vaněk, mluvčí chomutovského okresního soudu, kde se Němec zodpovídal z podpory invaze.

Symbolem "Z" označují Rusové svou vojenskou techniku, se kterou vpadli na Ukrajinu. Písmeno podle analytiků může představovat sousloví "Za pobědy", což znamená "Za vítězství". Případně jde o zkratku pro "Západ", kam se ruští vojáci vydali při přepadení svého souseda. Na části techniky se zpočátku objevovalo také písmeno "V". Oficiální vysvětlení významu těchto písmen však neexistuje.

Svatojiřská stuha je pak od 18. století symbolem ruské vojenské cti. V posledních dvou desetiletích se používá při oslavách konce druhé světové války. Po obsazení části Ukrajiny v roce 2014 se pak stala znakem podpory separatistů a Ruska.

Vyhoštění na čtyři roky

Státní zástupce dotyčného německého občana obžaloval ještě v březnu. U soudu se pak prokázalo, že zmíněné symboly jednoznačně směřovaly k otevřené podpoře ruské invaze na Ukrajinu. Krátce po zahájení okupace Ukrajiny přitom nejvyšší žalobce Igor Stříž upozornil, že takový postoj je trestný. A soud v tomto duchu v červnu rozhodl.

"Ve zmíněné trestní věci byl obžalovanému uložen trest vyhoštění za přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia," uvedl mluvčí chomutovského soudu Vaněk. Délku vyhoštění stanovil soud na čtyři roky. Během této doby nesmí dotyčný vstoupit na území Česka.

V tuto chvíli německému občanovi zatím v pobytu v tuzemsku nic nebrání. Verdikt není pravomocný. Jak obžalovaný, tak státní zástupce si ponechali lhůtu pro případné podání odvolání. Zda k němu přistoupí, se rozhodnou ve chvíli, kdy obdrží písemné odůvodnění rozsudku.

Stíhaných je čtyřicet

"I svoboda projevu má své limity. Pokud by někdo veřejně vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia," upozornil nejvyšší žalobce Stříž.

V tomto smyslu vydal pokyn, jak mají žalobci v takových případech postupovat. Pro postih dotyčného musí být jeho vyjádření sympatií k ruské invazi podle Stříže "významově jednoznačné, neumožňující dvojí výklad, a podněcuje k nenávisti nebo k použití násilí a vykazuje vysokou míru závažnosti".

Podle posledních dostupných údajů přijala policie v této souvislosti 267 oznámení, u 76 z nich zahájila trestní řízení, z toho ve 40 případech kriminalisté pachatele stíhají. Z údajů poskytnutých Nejvyšším státním zastupitelstvím vyplývá, že soudy už přijaly také dvě obžaloby a dva návrhy na potrestání.

"Dále jsme zaznamenali čtyři trestní stíhání v souvislosti s jednáním namířeným vůči Rusku (ruské menšině, symbolům a tak dále), z toho v jednom případě bylo stíhání podmíněně odloženo a v jednom zrušeno," sdělil už dříve Aktuálně.cz mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Kauza Černohorského a Tušla odložena

Nejvýraznějšími podezřelými prověřovanými kvůli možným sympatiím k okupaci byli proruští aktivisté Jiří Černohorský a Patrik Tušl. Kriminalisté je podezírali ze schvalování genocidy. Dopustit se ho měli během demonstrace na podporu Ruska, která se odehrála před ruskou ambasádou v Praze dva dny po zahájení invaze na Ukrajinu.

"Jestliže někdo šel bránit svoje lidi, kterým bylo zakazováno, aby tam mohli mluvit rusky, když proti nim byla páchána genocida, tak na to měl právo," hájil Černohorský ruského vládce Putina pomocí nepravdivých argumentů ruské propagandy. "Radši se postavím za Rusko. Můj názor je takovej, že Putin má koule a jde si za tím, za čím chce," řekl Tušl.

Policie je nakonec neobvinila a jejich případy odložila. Oběma mužům v důsledku pomohlo, že v jednu chvíli řekli, že se samotnou válkou a zabíjením lidí nesouhlasí. Kriminalisté však současně uvedli, že jejich postoje nevychází z faktů, ale ze směsi "dezinformací, konspiračních teorií obsahujících narativy proruské propagandy".

