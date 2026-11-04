„Vydával se za politického uprchlíka.“ Historik odkryl gestapáckou minulost Babišova strýce

Byť se slovenské ministerstvo vnitra po nástupu vlády Roberta Fica dohodlo s Andrejem Babišem, že jeho jméno ve svazcích StB figuruje neoprávněně, řada historiků to vidí jinak. Podle nich byl český premiér tajným spolupracovníkem s krycím jménem Bureš. Jak nyní zjistil Úřad pro studium totalitních režimů, rodina ministerského předsedy se zapletla i s nacismem. Babišův strýc pracoval pro gestapo.
Willibald Otto Erzen. Přesvědčený nacista, který se už na podzim roku 1932 stal členem nacistické strany NSDAP a její ozbrojené organizace SS. Se změněným křestním jménem pak 101letý William zemřel před dvanácti roky v kanadském městě Brampton.
Díky bádání historika Jana Zumra z Ústavu pro studium totalitních režimů teď vyšlo najevo, že Erzen byl strýcem českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Jako protektorátní gestapák si totiž poté, co svolil samotný Heinrich Himmler, vzal za ženu Violu Babišovou. Tedy sestru Babišova otce Štefana.
„Nikdy jsem je neviděl, žádný kontakt jsem s nimi neměl a jméno Willibald jsem dokonce ani neslyšel,“ reagoval sám Andrej Babiš na otázku webu Seznam Zprávy, který na zjištění historika Jana Zumra publikované v magazínu Paměť a dějiny upozornil.
„Po uzavření sňatku pracovala v Brně jako úřednice na poštovním ředitelství. Viola nebyla členkou NSDAP, byla pouze řadovou členkou Nacionálně-socialistické ženské ligy (NS-Frauenschaft), jedné z masových organizací NSDAP,“ popisuje Zumr v rozhovoru s deníkem Aktuálně.cz.
Když se podíváte na Erzenova předválečná léta, vyčnívá něčím, nebo by se o něm dalo mluvit jako o průměrném Rakušanovi, nebo lépe tedy Slovinci žijícím v Rakousku?
Erzen svým životem v Rakousku nijak nevyčníval z řady svých vrstevníků. Stejně jako mnoho tehdejších mladých mužů měl potíže najít zaměstnání a přiklonil se ke krajní pravici.
Ještě před anšlusem Rakouska se tam stal příslušníkem SS a členem NSDAP, dá se z toho vytušit, že byl oddán nacistické myšlence?
Erzen se členem NSDAP a SS stal ještě před uchopením moci nacisty v Německu v lednu 1933, a to na podzim 1932. Tudíž můžeme hovořit o vstupu z přesvědčení, a nikoli z kariérních důvodů.
Jak se pak Erzen dostal do českých zemí?
Poprvé zřejmě již v říjnu 1938 coby příslušník pluku „Der Führer“, což byl jeden z ozbrojených a kasernovaných útvarů SS, při okupaci českého pohraničí. Na jaře 1939 se dostal na Moravu již jako úředník tajné státní policie.
Mučil odbojáře? Nejsou důkazy
Jaká pak byla jeho činnost během druhé světové války? Zapojil se aktivně do bojů či perzekucí gestapa proti českému obyvatelstvu?
Nejprve působil u pohraniční policie (která spadala pod gestapo) na moravsko-slovenském pomezí, později na komisariátu pohraniční policie ve Zlíně. Jelikož ale neuspěl u předepsaných zkoušek pro úředníky exekutivy, byl přeložen do Brna na zdejší řídicí úřadovnu gestapa ke správní službě a získal hodnost policejního asistenta.
Až téměř do konce války proto vykonával ryze kancelářské práce. Nepodařilo se najít žádný důkaz o tom, že by se aktivně účastnil mučení či dokonce vraždění českých odbojářů.
Co všechno musel podstoupit, aby dostal od nadřízených povolení oženit se s Violou Babišovou, tetou současného českého premiéra?
Oba dva snoubenci museli vyplnit speciální dotazník pro Hlavní rasový a osidlovací úřad SS, přiložit osobní fotografie, ručně psaný životopis a podstoupit vyšetření u lékaře SS, jestli jsou zdraví a rasově „hodnotní“. Snoubenka navíc musela získat dobrozdání od dvou „spolehlivých“ občanů, kteří dosvědčili, že se jedná o vhodnou partnerku pro příslušníka SS. Jelikož se v případě Violy jednalo o cizí státní příslušnici, musel sňatek povolit sám říšský vůdce SS a náčelník německé policie Heinrich Himmler.
Podařilo se vám během pátrání zjistit i něco bližšího o samotné Viole Babišové? Jak to měla ona s nacistickou myšlenkou a podporou Adolfa Hitlera?
O ní se bohužel příliš mnoho informací nedochovalo, máme k dispozici jen dokumenty z oné žádosti o uzavření sňatku plus několik dokumentů z Moravského zemského archivu. Byla vyučenou švadlenou a pracovala jako kancelářská síla v několika firmách na Slovensku.
Po uzavření sňatku pracovala v Brně jako úřednice na poštovním ředitelství. Viola nebyla členkou NSDAP, byla pouze řadovou členkou Nacionálně-socialistické ženské ligy (NS-Frauenschaft), jedné z masových organizací NSDAP.
Co bylo hlavním důvodem toho, že lidé jako Erzen se pokoušeli po válce z Československa vystěhovat? Báli se odplaty nebo msty?
Erzenovi coby bývalému úředníkovi gestapa a členovi NSDAP a SS pochopitelně hrozilo trestní stíhání nejen v Československu, ale i v Rakousku. Skutečně byl v obou zemích vyšetřován, žádné důkazy o konkrétních zločinech ale nalezeny nebyly.
Než aby ale riskoval, že bude odsouzen byť jen za formální členství v nacistických organizacích, rozhodli se s manželkou utéct z Rakouska i Československa do Německa a vydávat se zde za politické uprchlíky.
Jaká byla poválečná léta Erzena a jeho rodiny? Měli spolu děti?
Děti spolu neměli, alespoň podle dochované dokumentace. Erzen se nejprve ukrýval u manželky v Hlohovci na Slovensku, později se přesunul do Rakouska, kde pracoval jako číšník v jednom hotelu v Bad Ischlu. Byl zde dvakrát zatčen a pokaždé propuštěn, při hrozbě třetího zatčení se už rozhodl uprchnout z Rakouska. Co přesně dělala jeho manželka a kde se zdržovala, bohužel zatím nelze jednoznačně určit. Po značných patáliích se jim zřejmě v únoru 1950 podařilo dostat do Kanady.
Nejdéle žijící gestapák
Podle vašeho článku se s rodinou pokoušel získat několikrát azyl, ale nevyšlo to. Jak je tedy možné, že v tom roce 1950 se jim podařilo vycestovat do Kanady?
Na tuto otázku v současné době bohužel nedokážu odpovědět, nemám k tomu žádné informace.
Jakým způsobem a kde přesně pak Erzen s Babišovou žili v Kanadě?
Erzenovi žili v Baldwinu, jedné z městských částí Georginy. Po smrti manželky se Erzen později přestěhoval do nedalekého města Brampton. Obě města jsou součástí Velkého Toronta. Nepodařilo se prozatím zjistit, čím se rodina živila.
Jak jste se vůbec k mapování osudu Willibalda Otto Erzena dostal? Kdy jste na rozkrývání jeho životního osudu začal pracovat?
V Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) se dlouhodobě věnuji problematice německých bezpečnostních složek, zejména tajné státní policii (gestapu). Snažím se postupně shromáždit informace o všech úřednících exekutivy gestapa, kteří sloužili v protektorátu Čechy a Morava.
Při rutinním procházení spisů v pobočce Spolkového archivu v Berlíně-Lichterfelde jsem narazil na složku Willibalda Erzena z Hlavního rasového a osidlovacího úřadu SS, ve které žádal o povolení k uzavření sňatku. Jeho příběh mě zaujal z vícero důvodů. Jedním z nich je fakt, že se jedná o jednoho z minima doposud jednoznačně identifikovaných úředníků gestapa z protektorátu, který po skončení druhé světové války uprchl na americký kontinent.
Zpracování jeho osudů mi vzhledem ke stavu pramenné základny trvalo přibližně rok a půl.
Svůj článek v aktuálním vydání magazínu Paměť a dějiny jste nazval „Poslední gestapák?“. Proč?
Protože v případě Willibalda Erzena se jedná o nejdéle žijícího úředníka gestapa sloužícího v protektorátu Čechy a Morava, kterého se mi doposud podařilo objevit. Zemřel až v roce 2014 ve věku 101 let.
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