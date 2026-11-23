Agresivní jízda, nedovolené závody v provozu i ujíždění před policistou mají být při ohrožení života či zdraví trestným činem. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO), který schválenou novelu trestního zákoníku předložil.
Návrh zahrnuje také zvýšení postihů pro intoxikované řidiče, a to až na deset let vězení. Přísnější trestní sazbu chystá rovněž pro organizátory výroby a distribuce drog.
„To, co vidíme na našich silnicích, už není možné trestat pouze přestupkovým právem,“ prohlásil Tejc. Na novele se podílela i ministerstva vnitra a dopravy.
„Návrh jsme zpracovávali několik měsíců. Jsem přesvědčen, že je kvalitní a obstojí,“ dodal. Ke spáchání trestného činu bude stačit úmyslné ohrožení minimálně jednoho člověka, tedy nikoliv způsobení jeho zranění či smrti.
Tejc odhaduje, že kriminalita by se takto mohla zvýšit zhruba o 1,5 procenta - očekává 1000 až 1500 podobných skutků ročně. Nepočítá s tím, že by v souvislosti se zavedením nového trestného činu bylo zapotřebí navýšit kapacity státních zástupců nebo soudů.
Ředitel dopravní policie Michal Hodboď doplnil, že zavedení nových trestných činů má plnit především preventivní funkci. Personální kapacity podle něj policie v souvislosti s možným vyšším počtem trestných činů na silnicích navyšovat nebude.
Ministr vnitra Lubomít Metnar (ANO) řekl, že kvůli agresivní jízdě zemřelo za posledních pět let na českých silnicích 125 lidí. „Dlouhodobě sledujeme nárůst agresivního a bezohledného chování některých řidičů. Nejde o běžné dopravní přestupky, ale opravdu o úmyslné jednání, které přímo ohrožuje životy a zdraví ostatních občanů,“ podotkl.
Nový trestný čin ohrožení v silničním provozu má zahrnovat tři různé okruhy závadového počínání na silnicích. První se týká zvlášť bezohledných řidičů, kteří vybržďují jiná auta nebo je vytlačují z pruhu při agresivním předjíždění.
Druhý zahrnuje ujíždění před příslušníkem bezpečnostního sboru, ozbrojených sil anebo jinou úřední osobou, jež dala řidiči pokyn k zastavení nebo ho pronásleduje za protiprávní jednání. Třetí pak dopadá na účastníky a organizátory nepovolených sportovních akcí, které na silnicích ohrožují bezpečnost provozu.
Za všechny tyto skutky bude v základní sazbě hrozit při ohrožení života nebo zdraví někoho jiného až roční vězení, zákaz řízení nebo propadnutí auta. Sazba se zvyšuje na šest měsíců až tři roky, jestliže pachatel reálně způsobí dopravní nehodu nebo ublížení na zdraví, případně pokud čin spáchá při řízení hromadného dopravního prostředku.
Intoxikovaným řidičům lze za ohrožení pod vlivem návykové látky nyní uložit maximálně tříleté vězení. Novela přidává přísnější sazby, které souvisí s poškozením zdraví.
Jestliže intoxikovaný pachatel ublíží na zdraví nejméně dvěma lidem, má mu hrozit rok až pět let za mřížemi. U způsobení těžké újmy na zdraví vzrůstá sazba na dva až šest let, u těžké újmy nejméně dvou lidí nebo smrti má hrozit tři až deset let odnětí svobody.
Další novinka míří na řidiče, kteří se dopouštějí protiprávního jednání v cizích vozech. Podle ministerstva totiž zneužívají toho, že auto jim lze zpravidla zabrat jen tehdy, pokud jsou jeho majiteli.
Novela tak zavádí možnost, aby soud za určitých podmínek zabral i auto použité k úmyslnému trestnému činu, které pachateli nenáleží. Podle Tejce to bude účinný nástroj vůči pachatelům, které od řádění na silnicích neodradí pokuta.
Návrh dále počítá se zpřísněním postihu organizovaného nakládání s drogami, přičemž cílem je omezit dostupnost drog. Spodní hranice sazby se má členům drogových gangů zvýšit ze dvou na tři roky.
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