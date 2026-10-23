Vybrzdil ji a před dcerou zbil. Šílený řidič z D6 už si vyslechl, co mu hrozí

Stačilo, že jela podle předpisů. Řidič černého SUV na dálnici D6 ženu vybrzdil a pak ji před očima její osmileté dcery surově napadl. Policie už mu sdělila podezření ze tří trestných činů. Za co všechno může skončit před soudem?
Incident, který se odehrál na dálnici D6 u Jesenice, obletěl sociální sítě a vyvolal vlnu zděšení i pobouření. Řidič černého SUV vybrzdil ženu, která jela s osmiletou dcerou, zastavil před ní a pak ji surově napadl přímo před očima dítěte.
Když zjistil, že si incident nahrává kamera, pokusil se ji ženě vzít. Záznam ale zachránila její dcera, která kameru schovala pod sedačku.
Policie už dle všeho pachatele našla. Středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková už ve čtvrtek v tiskové zprávě uvedla, že muži bylo ve zkráceném přípravném trestním řízení sděleno podezření z několika protiprávních jednání.
„A to z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádeže ve stadiu pokusu,“ uvedla policie. Z oznámení je tak zřejmé, že policisté podezřelého identifikovali a učinili vůči němu procesní kroky.
Zveřejněné informace ale neupřesňují, jak přesně se jim ho podařilo vypátrat, zda například využili registrační značku vozu, ani kde a za jakých okolností mu podezření sdělili.
Hrozí mu vězení
Nejvyšší trest mu hrozí za ublížení na zdraví. Podle § 146 trestního zákoníku za něj může dostat šest měsíců až tři roky vězení. Policie čin kvalifikovala jako pokus. I za pokus přitom může soud uložit stejný trest jako za dokončený čin.
Za výtržnictví podle § 358 trestního zákoníku hrozí v základní sazbě až dva roky vězení. Stejný maximální trest platí i pro krádež podle § 205, pokud jsou splněny zákonné podmínky.
V tomto případě policie uvádí pokus o krádež, protože se muž podle jejího popisu snažil násilím vzít ženě palubní kameru, ale ona s dcerou mu v tom zabránily.
Pokud by soud muže uznal vinným ze všech tří činů, tresty se automaticky nesčítají. Soud by zpravidla ukládal jeden úhrnný trest. Jeho výše by závisela na okolnostech případu a konečném rozhodnutí soudu.
Policie zatím další podrobnosti o podezřelém ani o průběhu řízení neuvedla. Zdůraznila však, že napadená žena i její dcera si z prožitého traumatu pravděpodobně ponesou následky ještě dlouho.