Vybrzdil ji a před dcerou zbil. Expert varuje řidiče, co v takové chvíli nikdy nedělat

Na dálnici D6 projížděla podle předpisů, přesto se stala terčem agresivního řidiče. Ten mladou ženu nejprve vybrzdil, donutil ji zastavit a pak ji před očima její osmileté dcery surově zbil. Šílená scéna ve čtvrtek obletěla sociální sítě. Dopravní expert Igor Sirota v rozhovoru radí, jak by se měl člověk v podobné situaci zachovat a čemu se naopak vyhnout.
Co by měl řidič udělat jako první, když si všimne, že se k němu někdo na silnici chová agresivně?
Většinou vnímáme, že se ten člověk chová agresivně už předtím, než nás vůbec vybrzdí. Najíždí na nás zezadu, troubí, vyblikává, dělá různé posunky a podobně. To už by nás mělo varovat, že může dojít k něčemu horšímu.
Ideální je v takové situaci, pokud máme tu možnost, zastavit dřív, než nás vůbec vybrzdí. Druhá možnost je odjet z trasy, po které jedeme. I kdyby nám to cestu prodloužilo nebo jsme se někde zamotali. Když vidíme, že je agresivita zjevná, je lepší se tomu člověku takzvaně uklidit z cesty. Může následovat něco horšího než jen to, že se na nás lepí nebo nám vyhrožuje gesty.
Co když mě ale agresivní řidič začne vytlačovat z pruhu? Třeba jako na D6, kde bylo zúžení, svodidla a řidička neměla příliš kam uhnout.
Nejrozumnější je v okamžiku, kdy vidíme, že to stejně skončí špatně, zabrzdit a nechat ho předjet tak, aby nám nepoškodil vůz. Tedy aby do nás nenarazil a nenatlačil nás úplně na svodidla. V takové chvíli je lepší situaci z naší strany zastavit.
Když se budete pouštět do manévrů, kterými byste mu chtěl utéct, například prudce zabrzdíte, pak přidáte plyn a pokusíte se ho objet, může to situaci ještě vyhrotit. On skočí do auta a bude vás pronásledovat, případně vás vytlačí ze silnice nebo do vás narazí zezadu či z boku.
Nezávoďte a raději ustupte
Takže i když člověk jede podle předpisů a druhý ho ohrožuje, má raději ustoupit? Nemůže tím agresora ještě povzbudit?
V takovou chvíli je nejdůležitější bránit sám sebe, své zdraví a koneckonců i auto. Nemá smysl se s ním pouštět do závodu. Riskujeme jen to, že do nás narazí.
Agresivní řidiči navíc často jezdí ve velkých a výkonných autech. V běžném voze s nimi nemáme šanci závodit. Proto je důležité se nenechat vyprovokovat.
Co když agresor nakonec zastaví před námi a donutí nás zastavit také? Je lepší zůstat v autě, zamknout se a čekat na pomoc?
Pokud nám zastaví před autem a my už nemáme kam ujet, rozhodně se zamknout v autě. V žádném případě se s ním nepouštět do honičky ani do diskuse. Nestahovat okénko, i když nám něco ukazuje nebo na nás křičí.
Pokud máme spolujezdce, říct mu okamžitě, aby situaci natáčel. Jestli jsme sami a můžeme to stihnout, můžeme natáčet také.
Zůstaňte v autě a volejte policii
A co když agresivní řidič vystoupí, doběhne k našim dveřím a začne útočit? Máme se např. pokusit odjet, pokud je vedle něj volné místo?
V žádném případě se s ním nepouštět do honičky. Pokud před námi zabrzdí na vzdálenost, kdy ho ještě můžeme objet, může to být špatné řešení. On okamžitě naskočí do auta a bude ještě agresivnější.
Pokud jsme zavření v autě, je důležité v něm zůstat. Když nestíháme natáčet, můžeme si dát telefon k uchu, i kdybychom ještě nestihli vytočit číslo, a dát najevo, že voláme policii. Klidně můžeme přes okno křičet: „Volám policii.“
To může některé agresory alespoň na chvíli přibrzdit nebo odradit, takže odjedou pryč. Je to jedna z mála věcí, které můžeme udělat. Samozřejmě nemůžeme předpokládat, že to zabere vždycky.
Má smysl agresora natáčet? Může ho to odradit?
Určitě je dobré dát najevo, že ho natáčíte, že bude záznam někde k dispozici a že vidíte jeho registrační značku. Možná mu to v první chvíli nedojde, protože je takzvaně vypěněný. Po pár minutách mu ale může dojít, že z toho bude problém.
Některé agresory to může odradit. V žádném případě se ale kvůli natáčení nesmíme vystavovat dalšímu nebezpečí. Základem je chránit sebe, své zdraví a případně i spolujezdce.
Co podle vás vede k tomu, že se někdo kvůli rychlosti nebo běžné situaci na silnici uchýlí až k fyzickému napadení?
V tomto případě byla podle všeho na vině skutečnost, že řidička nejela dost rychle. V místě stavby byly snížené rychlosti na 50, 30 a znovu 50 kilometrů v hodině a jeho zjevně rozčilovalo, že musí jet pomaleji. Měl pocit, že má někam spěchat. To je ale sebevytáčení.
To, co předvedl, je nejvyšší kalibr agresivního chování. V Česku jsme měli člověka, který vytáhl meč a rozbil druhému okno, přestože šlo o meč určený pro soutěže. Měli jsme i případ, kdy někdo vytáhl pistoli a mával s ní přes okénko. To jsou projevy, kdy lidé přestávají kontrolovat sami sebe.
Agresi a vulgaritu nepostihujeme dost
Jak se takové chování v Česku postihuje?
Podle mého názoru se agresivní chování řidičů u nás nepostihuje tolik jako například v Německu. Často se řeší až to, co agresor způsobí. Když někoho vytlačí na svodidla a poškodí mu auto, řeší se poškozené auto. Když někoho zmlátí, řeší se napadení. Méně se podle mě postihuje už to prvotní agresivní chování.
V Německu existují také soudní případy, které stanovily postihy za neslušná gesta vůči jiným řidičům. U nás podle mého názoru chybí atmosféra, kdy si člověk uvědomuje, že za takové jednání přijde trest.
Podle průzkumů pojišťoven, které mám k dispozici, navíc v posledních letech roste počet lidí, kteří uvedli, že zažili agresivitu na silnici. Podíl už překročil 50 procent. To znamená, že nějakou formu agresivity zažil každý druhý z dotázaných. Taková situace by neměla být normální.
Lze za podobné jednání hrozit i dlouhodobým zákazem řízení?
V řadě zemí, od Skandinávie přes Rakousko až po Polsko, existuje možnost uložit i celoživotní zákaz řízení. U nás nic takového není. V tomto konkrétním případě se samozřejmě bavíme nejen o silniční agresivitě, ale také o fyzickém napadení ženy, pokusu o krádež a dalších možných trestných činech.
Za ty může dotyčný teoreticky skončit i ve vězení. Chybí ale možnost, aby za takto krajní agresivní chování automaticky hrozil dlouhodobý zákaz řízení. U některých lidí by podle mě mělo smysl uvažovat i o velmi dlouhém zákazu, protože opakovaně ohrožují ostatní.
Napadnout ženu za volantem před její osmiletou dcerou kvůli tomu, že podle něčího názoru nejela dost rychle, je naprosto za hranou.