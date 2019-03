První kolo volby šéfa KDU-ČSL bez vítěze. Výborný a Jurečka postoupili do druhého

O předsedovi KDU-ČSL se rozhodne mezi dosavadním prvním místopředsedou Marianem Jurečkou a poslancem Markem Výborným. Po prvním kole volby právě oni postoupili do druhého kola. Zbývající dva adepti, předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek a řadový straník Jaroslav Vlach ze středních Čech, neuspěli.

Marek Výborný má po prvním kole největší šance stanout v čele KDU-ČSL po končícím předsedovi Pavlu Bělobrádkovi. Napovídají tomu výsledky prvního kola. V druhém kole, do kterého postoupil Výborný a Jurečka, se ale může stát ještě cokoliv.

Výborný svůj projev postavil na poměrně silné kritice dosavadního vedení KDU-ČSL a podle reakce delegátů s tímto uspěl. "Naše strana nezkvétá. Je to, jako by strana povstala, ale zase si lehla. Nepodařilo se nám navázat na nadějný výsledek z roku 2013. Ztratili jsme skoro třetinu poslanců, několik senátorů a v komunálních volbách skoro 350 mandátů. V aktuálních volebních průzkumech bojujeme o parlamentní přežití," nebral si servítky Výborný.

Ten se ostře ohradil i proti tomu, jak se lidovci chovali ve vládě Bohuslava Sobotky v letech 2013 až 2017. "Vstoupili jsme do vlády, kde jsme koaličnímu partnerovi pomáhali s dotacemi na biopaliva, se zásahem do médií, tolerovali jsme dotační podvod a spolkli jsme i daňový fígl s dluhopisy. Tak se nechová hodnotová strana," prohlásil

Naopak další kandidát Marian Jurečka o minulé politice strany nijak kriticky nemluvil, což bylo jistě způsobeno i tím, že jako druhý muž strany měl na ní velký podíl. Část projevu věnoval představení své osoby, což podle ohlasů z kuloárů sjezdu některým delegátům přišlo zbytečné. Zejména, když se Výborný ve svém proslovu v naprosté většině věnoval situaci strany a vizi pro budoucnost.

Marian Jurečka | Video: Radek Bartoníček | 01:27

"Nenabízím nic víc, než svoji zkušenost mezinárodní, evropskou, vládní, svoji pracovitost, kompetentnost. To ale stačit nebude a jeden člověk to rozhodně nezvládne. Budu potřebovat, abychom tvořili jeden tým," avizoval Jurečka.

Stejně jako on patřil do dosavadního vedení strany i řadový místopředseda a šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, který ve svém kandidátském projevu hodně mluvil o mladých. "Musíme stranu omladit. Budeme vysazovat sad, jehož úrodu budou sklízet i ti, co přijdou po nás. Dejme mladým prostor, využijme síly mladých. Ať si každý cestu vyšlápne pěkně odspoda a získá cenné zkušenosti. A směr ať potom udávají ti nejlepší," naléhal na delegáty Bartošek. O sázce na mladé mluvili také Výborný a Jurečka.

Marek Výborný | Video: Radek Bartoníček | 00:40

Poslední kandidát, Jaroslav Vlach, v kandidátské projevu zdůraznil, že nominaci přijal na poslední chvíli. "Možná to není drzost, možná je to okysličení KDU-ČSL, které tato strana velmi potřebuje. Tato strana stagnuje, víme to všichni," uvedl. Proti zbývající trojici ale neměl žádnou šanci.