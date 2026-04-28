Výbor hlasy opozice vyzval Klempíře, ať stáhne zákon o médiích

ČTK

Sněmovní výbor pro mediální záležitosti v úterý vyzval ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy), aby stáhl z meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o médiích veřejné služby. Zákon především převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Z opozičních řad zaznělo několikrát, že návrh je paskvil.

Schůze vlády, Oto Klempíř
Ministr kultury Oto Klempíř. Archivní foto.Foto: HN
Výbor přijal usnesení díky tomu, že opozice měla v úterý ve výboru většinu, protože se omluvili tři koaliční poslanci - Martin Kolovratník a Robert Stržínek (oba ANO) a Jaroslav Foldyna (SPD).

Koaliční členové proti hlasování o tomto návrhu, který vznesl předseda výboru František Talíř z opoziční KDU-ČSL, protestovali. Tomáš Helebrant (ANO) řekl Talířovi, že využil situace, kdy je koaličních poslanců méně, a vyzval ho, aby svůj návrh vzal zpět. Talíř na něm ale trval. Helebrant tento krok nazval mimo jiné pózou a varoval, že to nepřispěje ke kvalitnějšímu vztahu opozice a koalice. Obdobně se vyjádřil i jeho stranický kolega Ondřej Babka. Helebrant uvedl, že pokud Talíř návrh usnesení nestáhne, sejde se výbor na mimořádné schůzi. Na ní by toto usnesení revokoval.

"Vnímáme, že ten zákon je připraven velmi špatně,“ řekl Talíř. Předseda klubu TOP 09 Jan Jakob označil návrh zákona za nepoužitelný zmetek.

Kvůli návrhu zákona už odbory a pracovníci ČT, ČRo a iniciativa Veřejnoprávně vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost. Podle nich by návrh vedl k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění a média by nemohla naplňovat poslání.

Klempíř ale tvrdí, že vládní předloha garantuje pokračování nezávislosti televize i rozhlasu, odboráři podle něj mohou vznést návrhy na další garance v připomínkovém řízení. Zákon podle Klempíře vznikl mimo jiné kvůli loňskému průzkumu agentury Kantar, podle kterého si zrušení poplatků a jejich nahrazení přímými platbami přeje 60 procent dotázaných. Nynější pravidla jsou podle něj také nespravedlivá v tom, že poplatky platí lidi, kteří nemají televizi

Cyprus EU Summit
Cyprus EU Summit

