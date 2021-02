Vybírejte nejlepší strom Evropy. Soutěží česká jabloň u hospody i "bitevní" kaštan

Se začátkem února odstartovala soutěž Evropský strom roku, která hledá nejzajímavější strom starého kontinentu. Utkává se v něm 14 vítězů národních anket. Čeští hlasující vyslali do mezinárodního klání Jabloň u Lidmanů z Machova na Náchodsku. Jediný ovocný strom v soutěži letos za Česko obhajuje loňskou zlatou medaili Chudobínské borovice. Soupeřem mu je i kaštan, který přečkal bitvu u Yper.

Anketa Tree of the Year - Europe hledá už 11 let po celém starém kontinentu stromy s nejsilnějšími příběhy. Veřejnost o nich může hlasovat od 1. do 28. února 2021. Hlasující vždy označí dva kandidáty, aby nemohl vyhrát jen strom s největší národní podporou.

V posledním týdnu února je hlasování tajné a na webových stránkách již nebude možné najít průběžné počty hlasů. Výsledky soutěže organizátoři slavnostně vyhlásí a vítěze ocení 17. března 2021 v Bruselu.

Loni se Evropským stromem roku stal český zástupce - Chudobínská borovice. Její strhující příběh, kdy vesnice Chudobín skončila na dně Vírské přehrady a přečkala pouze tato borovice, zaujal desítky tisíc hlasujících z celé Evropy. Nechala ostatní soupeře daleko za sebou a zvítězila o dvacet tisíc hlasů.

Letos se jí pokusí napodobit překvapivý vítěz české ankety Strom roku 2020, jabloň, rostoucí vedle hostince U Lidmanů v Machově na Náchodsku, jediný ovocný strom v evropském klání.

Díky několikaměsíčnímu zápalu Machovských vyhrála české kolo vloni na podzim s velkým náskokem. Už tehdy to znamenalo malou senzaci. Mezi staletými duby a mohutnými lípami je v historii české i evropské soutěže nejmladším a nejspíše i nejmenším finalistou. Její podpora ale opět ukazuje, že anketa Strom roku i Evropský strom roku je hlavně o silných příbězích a komunitách, které je sdílejí.

"To nadšení, které se okolo jabloně v minulém roce strhlo a vyvrcholilo vítězstvím v soutěži Strom roku, mě obrovsky překvapilo. V evropském kole bychom chtěli ukázat, že i malý ovocný strom v příhraničí může mít silný příběh vonící po štrúdlu a také může hodně studit za nehty," říká Mirka Soldánová z Místní akční skupiny Stolové hory, která společně s obcí a místními tuhle dřevinu do soutěže přihlásila.