Co Ťok s Babišem slíbili, už neplatí. Mýto se na části silnic I. třídy vybírat bude

Přestože premiér Andrej Babiš a ministr dopravy Dan Ťok (oba ANO) na začátku loňského října starostům a hejtmanům slíbili, že mýto se na 900 kilometrech silnic I. třídy vybírat nebude, z informací Aktuálně.cz vyplývá, že tento slib nejspíše nedodrží.

O celé věci v pátek jednala dopravní komise Asociace krajů se zástupci ministerstva dopravy. Konkrétně s ředitelem odboru pozemních komunikací Václavem Krumphanzlem. Z jeho slov vyplynulo, že se zavedením mýta se opět počítá, jelikož ve vládě k upuštění od tohoto záměru není vůle.

"Bylo nám natvrdo řečeno, že mýto se bude vybírat podle původního plánu, tedy i na 900 kilometrech jedniček. A pokud bychom to chtěli změnit, museli bychom se obrátit přímo na vládu. Jsme z toho velmi překvapeni a myslíme si, že to způsobí velké dopravní komplikace," říká Pavel Čížek, náměstek plzeňského hejtmana pro oblast dopravy.

Zdůvodnění ministra dopravy, proč postoj k mýtu změnil, deník Aktuálně.cz zjišťuje.

Starostové a hejtmani se rozšíření mýtné povinnosti obávají. Domnívají se, že kamiony začnou nové placené úseky hromadně objíždět a nákladní doprava zahltí města a obce na alternativních trasách.

V Plzeňském kraji se má například zpoplatnit trasa Plzeň - Písek - Vodňany - České Budějovice, stejně tak Plzeň - Horšovský Týn - Folmava. Strach z důsledků objíždění mají například města Klatovy a Přeštice. "Myslím, že hlavně Přeštice to hodně postihne," míní náměstek hejtmana Čížek, podle jehož názoru by měl stát buď zpoplatnit všechny silnice I. třídy, nebo žádné.

Liberecký hejtman Martin Půta, který předsedá dopravní komisi Asociace krajů, je velmi nemile překvapen tím, že Babišova vláda porušuje sliby, které hejtmanům a starostům dala. "Chci teď napsat dopis panu ministru Ťokovi, aby ministerstvo jednalo s jednotlivými hejtmany o řešení alespoň těch zásadních problémů, které na některých komunikacích nepochybně hrozí," uvedl Půta pro Aktuálně.cz.

Miliardové náklady, žádné výnosy

Ťok a Babiš loni 4. října (při zahájení stavby nového úseku dálnice D11) slíbili, že na silnicích I. třídy, které mají být do zpoplatněných úseků zahrnuty od ledna 2020, bude zavedena takzvaná nulová sazba mýta. "Vyhovíme starostům, aby tyto úseky nebyly zpoplatněny. Já ministra Dana Ťoka v této věci podpořím," prohlásil Babiš doslova.

V dalších týdnech však premiér svůj postoj přehodnotil, začal si patrně uvědomovat i některá právní a ekonomická rizika.

Jde o to, že zpoplatnění 900 kilometrů silnic I. třídy bylo jedním z klíčových bodů zadávací dokumentace k loňskému tendru na nového provozovatele mýtného systému, který vyhrálo konsorcium CzechToll / SkyToll se svou satelitní technologií. Zavedení nulového poplatku na zpoplatněných komunikacích vyvolává otázku, proč si stát nový mýtný systém vlastně kupuje, když by mu ke splnění zakázky mohl postačit i "starý" mikrovlnný, dodaný firmou Kapsch.

"Osobně si myslím, že nikdo z ministrů nakonec nenajde odvahu to původní rozhodnutí o 900 kilometrech změnit a zpoplatnění zrušit. Mohlo by to mít i trestněprávní důsledky," uvedl už na začátku tohoto týdne pro Aktuálně.cz zdroj blízký vedení ministerstva dopravy, obeznámený s přípravou nového satelitního mýtného systému. Poukázal na to, že zrušení výběru či výrazné seškrtání zpoplatněných úseků by mohlo být vodou na mlýn firmě Kapsch, která napadá tendr pro jeho údajnou nezákonnost.

I kdyby se mýto na silnicích I. třídy nevybíralo, stát konsorciu CzechToll / SkyToll za služby na jedničkách bude muset platit. Ročně údajně kolem 150 milionů korun. Za 10 let je to 1,5 miliardy korun. K těmto provozním nákladům je ještě třeba přičíst asi čtvrt miliardy korun investičních nákladů. Celkem tedy téměř dvě miliardy korun bez adekvátní protihodnoty v podobě výnosů.

Babiš změnil názor a křičel na Ťoka

Že Babiš svůj postoj k celé věci změnil, se ukázalo už loni 20. listopadu. Tehdy totiž ministr Ťok přinesl na vládu materiál, jenž se uvažovanou změnou zpoplatnění silnic I. třídy v obecné rovině zabýval. Píše se v něm právě o tom, že by některé úseky z původních 900 kilometrů měly mít nulovou sazbu mýtného, a to podle požadavků Asociace krajů a Svazu měst a obcí (s nimiž ministerstvo loni 2. října podepsalo memorandum o společném postupu).

Ťok chtěl po ministrech, aby mu změněné plány odsouhlasili, protože prý jde o "vrcholnou politickou otázku". Vícero zdrojů hovoří o tom, že se premiér Babiš na Ťoka před ostatními velmi nevybíravě obořil v tom duchu, že ministerstvu dopravy žádné alibi poskytovat nebude. Dokonce měl údajně projevit i jisté pochopení pro případnou žalobu od firmy Kapsch.

Faktem je, že Ťok zmíněný materiál z jednání kabinetu dobrovolně stáhl. "Vláda mi sdělila, že to nebude projednávat, protože způsob zpoplatnění měnit nechce," uvedl později sám ministr pro deník Právo. Nicméně on ani ministerstvo dopravy až do tohoto týdne žádnou změnu postoje neohlásili.

"Je na krajích a obcích, aby navrhly a zdůvodnily, na kterých úsecích má být nulová sazba mýta," uvedl v úterý na dotaz Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Jakub Stadler. Sdělil také, že ministerstvo chce připravit do vlády další materiál, který by formou nařízení už konkrétně řešil, kde a jak vysoké mýto se bude platit. "Tento materiál na vládu opět půjde. Až bude připravený k předložení, budeme vás informovat," dodal v úterý Stadler.