Dlouho to vypadalo, že krize Volkswagenu se automobilky Škoda nedotkne. To už neplatí. Škoda Auto se přitom stala výkladní skříní české ekonomiky. Podle nejnovějších dat se jí letos v Evropě podařilo předběhnout všechny výrobce až na jednoho.
Zaměstnanci automobilky Škoda jsou ve varu. Plánovaná úsporná opatření krizí zmítaného koncernu Volkswagen by měla dopadnout i na ně. Odboráři ovšem jakékoli zmrazení mezd kategoricky odmítají.
„Pokud bychom nedostali adekvátní odměnu – peníze za práci –, jednoduše bychom přibrzdili,“ varuje odborový předák Jaroslav Povšík v aktuálním vydání časopisu Škodovácký odborář. Zaměstnanci by tak přestali dobrovolně pracovat o víkendech a vypověděli dohody o přesčasech.
„Ano, pokud bychom šli dolů, neprodávali auta a nebyla by práce, uměli bychom klidně přibrzdit požadavky a na určitou dobu přistoupit k pozastavení růstu našich příjmů,“ připouští Povšík. Jedním dechem ale dodává, že v takové situaci automobilka rozhodně není.
Podle něj by místo zmrazení platů ve Škodovce měli jít se mzdami dolů někteří z koncernových kolegů ze ztrátových závodů, protože berou stále výrazně víc než Češi. Průměrná mzda v tuzemské automobilce se vloni meziročně zvýšila ze 75 128 korun na 81 691 korun. Přesáhla tak celostátní průměrnou mzdu o 66 procent.
Z chudé příbuzné evropskou hvězdou
Data nicméně ukazují, že tyto na české poměry vysoké příjmy jsou zasloužené. Škoda Auto za první tři čtvrtletí letošního roku navýšila provozní zisk o 7,4 procenta na 46 miliard korun.
Její prodeje meziročně vzrostly o šest procent. Provozní marže za rok 2025 dosáhla 8,3 procenta. Takovými čísly se nemůže pochlubit žádná ze značek koncernu Volkswagen.
Přitom v listopadu 1989 byla Škoda na Západě téměř neznámou automobilkou vyrábějící technicky zaostalé favority a ještě zaostalejší škodovky řady 742. V roce 2022 už byla devátou nejsilnější automobilkou v Evropě, na starém kontinentě prodala přes 538 tisíc vozů.
Letošní data o prodejích za leden až srpen ukazují další průlom. Škoda navýšila svůj tržní podíl v Evropě na 6,4 procenta a stala se tak evropskou dvojkou po mateřském Volkswagenu. Za pouhé čtyři roky se tak z konce první desítky posunula do jejího čela.
Za sebou nechala všechny ostatní tradiční výrobce, jako je Toyota, Renault, Mercedes, BMW, Peugeot nebo Audi. Každé čtvrté koncernové auto prodané v Evropě má na sobě logo Škoda. Česká automobilka svými úspěchy financuje transformaci celého Volkswagenu.
Bolestivé rány na východě
Evropské prodejní výsledky ovšem zakrývají šrámy, které Škoda utrpěla na globálním trhu. Vloni firma prodala 1,04 milionu aut, o více 200 tisíc méně než v roce 2018. Automobilka se totiž v roce 2022 stáhla z Ruska, svého třetího největší trhu, kde navíc měla dvě vlastní továrny.
Ještě větší ztrátu Škoda zažila na svém do té doby největším trhu – v Číně. V době největšího rozmachu před osmi lety zde automobilka prodala 340 tisíc aut za rok. Vloni se toto číslo smrsklo na pouhých 15 tisíc vozů. Nedokázala totiž držet krok s domácími automobilkami, které si začaly zajišťovat celou výrobu od těžby lithia až po programování softwaru samy.
V reakci na tyto dva strukturální šoky se Škoda upnula na Indii. Indickým zákazníkům ušila na míru modely Kushaq a Slavia. Nabídku později rozšířilo malé SUV Kylaq. Růst škodovácké produkce v Indii na loňských 70 tisíc vozů jí navíc otevřel dveře do regionu jihovýchodní Asie. K tomu má Škodě pomoci i nová automobilka ve Vietnamu.
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