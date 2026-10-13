„Příště zvýšíme výtlak.“ Klempíř promluvil o „debaklu“ Motoristů a řekl, co bude teď jinak

Motoristé chtěli víc, komunální volby ale ukázaly, že samotná značka ani tvář Petra Macinky se sloganem „Hrozní jsme“ úspěch nezaručí. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v rozhovoru pro Aktuálně.cz otevřeně mluví o tom, kde strana narazila, proč jí chybějí lidé a na čem musí do příštích voleb zapracovat.
Praha a Brno pro vás neskončily úplně dobře. Jak hodnotíte výsledky Motoristů v komunálních volbách vy sám? Bylo to zklamání?
Uspět v komunálních volbách vyžaduje splnit jednu základní podmínku – a tu jsme neměli. Tou podmínkou je čas. Měli jsme ho málo, proto pracovat na komunální úrovni zatím umíme tak, jak vidíte na výsledcích.
Motoristé jsou malá, mladá strana a dokázali jsme uspět v Ostravě díky famóznímu výkonu pana Gregora, který tam dlouhodobě působí. Abyste totiž uspěli v těchto volbách, musíte v komunále pracovat. Parlament a značka mají na komunální politiku, nebojím se říct, pramalý vliv.
Dostali jsme se asi na 14 až 19 mandátů, z toho čtyři jsou myslím sdílené, takže se do obecních zastupitelstev dostalo 14 až 15 čistých Motoristů. Poučíme se. Příště zvýšíme výtlak.
Petr Macinka ve štábu zmiňoval, že pro spoustu Motoristů to byly vůbec první volby. Je tohle pádný argument, proč to úplně nedopadlo dle očekávání?
Já to samozřejmě mohu otočit, jak se říká po nacherovsku, protože to Patrik Nacher (místopředseda sněmovny za ANO – pozn. red.) umí nejlépe. Když se na to podívám z historického hlediska, předevčírem jsme neměli žádný mandát a teď jich máme 15. Takže vlastně jako jediná strana, vedle Naše Česko, jsme nic neztratili, protože všichni ostatní ztráceli. Takže už to níž nejde.
Samozřejmě to, jak jsme podle mě přistupovali ke komunální politice, odpovídá výsledkům. A odpovídá jim ještě jedna nahá pravda: drtivá většina našich kandidátů se zúčastnila svých úplně prvních voleb a své první komunální kampaně. Žádný učený z nebe nespadl.
Na sociálních sítích jste si z kandidátů Motoristů i trochu utahoval.
Já jsem na sítích trochu „potrollil“, ale byl to spíš humor, za který jsem samozřejmě dostal vynadáno a pořádnou čočku. Opravdu jsem ale neměl žádné iluze o tom, jak to dopadne. Když se podívám na to, jak všichni ztráceli – lidovci přišli o 500 míst a víceméně všichni ztráceli hodně –, měli vlastně takový polštář, že jim to tolik nevadí. Takže co? Všichni si pohoršili, my ne.
Není to taky tím, že Motoristům ještě chybějí známější tváře, kromě právě Petra Macinky, Filipa Turka, Borise Šťastného a dalších?
Absolutně. A ty známé tváře… Dnes už máme docela známé tváře. Rozruch kolem Motoristů je obrovský, ale právě ten zbytek nám chybí. Potřebujeme známé tváře na komunální úrovni, v lokálních a obecných rovinách. Ty zatím nemáme, chce to čas. Když jsem vzpomínal, jak začínaly ostatní strany, ani ony mandáty neměly hned v prvním období.
Očekávali jste ale lepší výsledek?
Uvědomujeme si své hranice, víme, kde jsme a kde bychom chtěli být. Jsme v realitě a nikdo si nic nelakuje na růžovo. Možná jsme si tajně pomysleli, že by v Praze mohl být výsledek trochu lepší, ale nedá se nic dělat. Praha je jako New York, naprosto specifická oproti zbytku Česka, stejně jako je New York specifický oproti zbytku Ameriky. Všechno tam funguje po jiných drahách.
Petr Macinka říkal, že Praha je specifická a Motoristé se tam mají do dalších voleb ještě co učit. Myslíte si to také?
To je stoprocentní. Máme se co učit a budeme se učit. Myslím si, že tenhle výsledek přišel vlastně v pravý čas.
Byla šťastná volba, že se na kandidátce v Praze objevil Petr Macinka a Boris Šťastný? Nepomohlo to asi výsledku tolik, jak jste chtěli.
Upřímně řečeno, vlastně nevím, jestli to byla šťastná volba. Znovu ale říkám, že celostátní politika a parlament mají na komunální úroveň, nebojím se říct, pramalý vliv. Tam musíte mít lidi dole. Když se podívám na lidovce, i když jsou v parlamentu nebo na celostátní úrovni slabí, s nějakými 2,5 procenty, v komunále jsou obrovští.
Díval jsem se na příklady a říkal si: My jsme postavili kandidátky v 61 městech a obcích, lidovci kandidovali ve více než tisícovce obcí, měst a městských částí. My jsme měli zhruba 1260 kandidátů, lidovci kolem 11 tisíc. Mají obrovské množství lidí a už jen matematicky jim to nějakým způsobem muselo klapnout. Oni to tam znají, mají to obšlápnuté, na Moravě jedou bomby. To se nedá nic dělat.
Pro nás je tedy důležité vybudovat organizaci dole, zajistit její fungování a propojenost. To je důležitý cíl, protože komunální volby byly často považovány za volby druhého řádu. Myslím si ale, že se to změnilo a že si komunál svou důležitostí nastavuje velmi, velmi, velmi prestižní laťku.
Nebyla chyba, že jste do voleb nenasadili Filipa Turka, který by mohl být symbolickou podporou třeba v Praze nebo v Brně?
Rozumím té otázce, ale nedokážu na ni odpovědět, protože jsem komunální volby vlastně nedělal. Udělal jsem tam jen jedno kreativnější video, které jsme potřebovali, ale jinak jsem se tomu vůbec nevěnoval. S Filipem jsem tedy nebyl v tomto směru v kontaktu. Evidentně je to silná osobnost, ale opravdu nedokážu říct, z jakých důvodů. Kdybych to věděl, tak…
Petr Macinka mi včera říkal, že Filip Turek už sám nechtěl kandidovat.
Jasně.
Když se na kampaň podíváte očima marketéra, jak byste ji zhodnotil? To razítko „Hrozní jsme“, ostrá rétorika, takzvané trollení, předvolební spoty s nekorektním humorem a podobně. Není čas po volbách trochu změnit komunikaci?
Znám to z marketingově strategické práce. Když máte nějakou kampaň, vyhodnocují se její dopady. Dříve se dělala SWOT analýza, dnes už existují modernější nástroje. Uděláme si ji také a zjistíme, co fungovalo a co ne, které věci byly dobré a které ne, jak se osvědčili naši kandidáti. Provedeme detailní rozbor. V komunikaci se docela vyznám, takže si myslím, že to, jak se říká lidově, znovu uchopíme od základu a příště budeme lepší.
Zároveň si myslím, že ti lidé to opravdu dělali poprvé a potýkali se se začátečnickými chybami. Měli velké nasazení a snažili se. Pokud někdo chyboval, bylo to neúmyslné. Všichni se snažili odvést co nejlepší práci. Letitou praxi ale jednoduše nedoženete. Ta se musí získávat roky.
Neměli by Motoristé víc zapracovat na tvorbě takového rádoby vtipného obsahu – například virálních videí na sociálních sítích, jak s tím teď začal Filip Turek? Viděli jsme, že to mělo úspěch u Jana Grolicha a jeho klipu Tý-Tý-Tý-Tý. Neměli by Motoristé zkoušet i takový styl kampaní? Třeba vy s tím přece jen máte zkušenosti.
Nevím, ono to panu Grolichovi volby nevyhrálo. Je takové nepsané pravidlo, že na konci politické kampaně, těsně před volbami, to vždycky někdo urve. Před rokem to byli Motoristé, teď to urval pan Grolich. Vím, že když nedělá tyhle tanečky a šaškárny, mluví docela rozumně. Sklízí plody své dlouholeté práce. Protože se neflákal, mohl tomu dát korunu. Zapamatovatelným sloganem to prostě chytil. Vidíme, jak to dokázal skvěle zúročit.
Není tedy čas, aby i Motoristé naskočili na tuhle vlnu virálního politického marketingu a začali víc využívat podobná videa?
My vidíme, jak to dělají ostatní. Vidíme, co funguje a co nefunguje. Třeba Pirátům tanec děvčat, Hřib v sukni… Spíš si myslím, že je to poslalo do žumpy, než aby jim to pomohlo. Ale to prostě také cítíte. Už při výrobě poznáte, jestli se vám to povedlo, nebo ne, jestli to má nějaký potenciál a šanci na úspěch, a těšíte se z toho. Já jsem to cítil z těch tanečků pana Grolicha. Říkal jsem si: „Aha, tak tady se trefili.“ Ale z pirátského videa se sukní, z té pirátské komunikace, jsem ten pocit neměl.
A co říkáte na to video Filipa Turka s lízátkem a svlékáním do naha?
Nevím. Já už jsem to neřešil, protože jsem byl na veletrhu ve Frankfurtu, kde jsem měl co dělat se svým úřadem. Tohle jsem nesledoval, ale pustím si to celé zpětně. Sedneme si s kolegy, uděláme opravdu velmi podrobnou analýzu a řekneme si, jak budeme postupovat dál.
Když už o tom hovoříte, myslíte, že se váš střet s Radkou Denemarkovou ve Frankfurtu nějak propsal do komunálních voleb?
Myslím si, že ne, ale znovu musím zdůraznit, že tím podle mě pošpinila Českou republiku. Mě mohou tihle lidé klidně kritizovat, ale zveřejňovat věci, které nikdo… Ona se vlastně svezla na mně. Udělala si tady nějaká ramena a já jsem to nebral konfrontačně.
My se o ně velice dobře staráme. Dostali gigantické peníze. Chodili za mnou lidé a ptali se: „Měl jste hezký projev, ale proč tam došlo k tomu útoku na vás? Vy jim nedáváte peníze?“ Říkal jsem jim: „Stálo to tolik a tolik, abyste to viděli.“
A když jsem jim řekl, kolik to stálo, málem upadli na záda. Takže tohle jsou ty osobní útoky. Když jsem paní Denemarkovou poprvé potkal před pár lety na nedožitých narozeninách Karla Schwarzenberga v Lucerna Music Baru, mohla se zbláznit radostí, že mě konečně potkává, takového úžasného člověka. Podívejte se na to.
A to bylo ještě předtím, než jste vstoupil do politiky?
Ano, bylo to předtím. Ale jako když mávnete kouzelným proutkem. Nemyslím si, že vládnoucí koalice je hnědá nebo nahnědlá. Nemyslím si, že chceme ubližovat kultuře, a už vůbec ne literatuře. Tyhle podpásovky… Nevím, co si o těch lidech mám myslet. Sledují svoje osobní cíle.
Nakolik je kritika, které čelíte, kritikou vaší práce a nakolik se z vás stává jakýsi hromosvod kritiky namířené proti Motoristům?
Je to samozřejmě útok na vládu skrze mě a skrze Motoristy. Víte co, kromě jednoho jedenáctiměsíčního lapsu s tajnou policií v roce 1984, kdy mi bylo dvacet či nevím kolik let, na mě vlastně nikdo nemá co najít. Já nemám nic, takže se na mě pořád snáší jedna a ta samá věc…
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