25. 4. Marek
„Všem se omlouvám.“ Turek prý parazity nemyslel úředníky, ale aktivisty

Poslanec Filip Turek (za Motoristy) se v omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Turek tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících. Řekl to v sobotní debatě na televizi Nova.

Foto: HN - Honza Mudra
Turek nedávno na setkání k výročí internetové televize XTV podle serveru Blesk řekl, že na resortech, které vedou ministři za Motoristy, je plno „progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů“ a Motoristé se je rozhodli „postupně deratizovat“. Ve vládě je za Motoristy předseda strany Petr Macinka jako ministr zahraničí, Igor Červený jako ministr životního prostředí, Oto Klempíř v čele ministerstva kultury a Boris Šťastný jako ministr pro sport.

V sobotní debatě Turek potvrdil, že uvedené výroky řekl. Odmítl ale, že by mluvil o úřednících ministerstev. Řekl, že měl na mysli aktivisty a jeho výrok byl dezinterpretován. „Všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo,“ řekl.

Související

Turkovy výroky o parazitech označili za nepřijatelné například premiér Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Babiš řekl, že o nich chce mluvit s předsedou Motoristů Macinkou. Omluvu očekávají také odbory.

Turek v sobotu řekl, že si neumí představit, že by kvůli výrokům „šel na kobereček“. Předpokládá, že zástupci koalice věc proberou na pravidelné koaliční radě.

Mohlo by vás zajímat
Nově zvolený předseda lidovců Jan Grolich (uprostřed) ještě v závěru sjezdu vyzval v sobotu delegáty, aby veřejnost informovali o novém vedení strany. Na snímku zleva jsou člen předsednictva Václav Pláteník, 1. místopředseda Benjamin Činčila, členka předsednictva Monika Brzesková, předseda KDU-ČSL Jan Grolich, členka předsednictva Libuše Hubáčková a člen předsednictva František Talíř; Ostrava, 24. dubna 2026.
Lidovci podpořili Pavla a chtějí euro, odmítají tlak na veřejnoprávní média

Lidovci na závěr dvoudenního sjezdu v Ostravě vyjádřili v sobotu podporu prezidentu Petru Pavlovi. Dohodli se také na tom, že se nové vedení strany bude zasazovat o přijetí eura. Delegáti sjezdu zároveň odsoudili snahu vlády financovat Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu, podle nich to omezí jejich nezávislost. Sjezd KDU-ČSL krátce po 12:30 ukončil Svatováclavský chorál.

Jitka Seitlová
Místopředsedkyně horní komory Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát. Byla oporou a důrazným hlasem, poděkoval jí v sobotu na sjezdu lidovců v Ostravě šéf klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement. Připomenul, že Seitlová je dlouholetou tváří horní komory, mladším senátorům byla vzorem a oporou. Delegáti Seitlové vyjádřili vděk potleskem a kyticí žlutých růží.

