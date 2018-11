Všechno se změní, až se začnou rýpat v rodině majitele Seznamu, napsal šéf MF Dnes

V pátečním vydání MF Dnes je v rubrice názory karikatura majitele Seznamu Ivo Lukačoviče. Popisek pod obrázkem hovoří o možném prolomení soukromí jeho osoby, o němž píše na Facebooku i šéfredaktor novin Jaroslav Plesl. Podle něj se by se někdo mohl začít "rejpat" v soukromí Lukačoviče. "Svědčí to o praktikách, které redaktoři MF Dnes používají," komentuje výroky mluvčí Seznamu.

"Patnáctý nejbohatší Čech v nové roli. Televize Seznam zabrousila do rodinného zázemí premiéra, dokonce do chorobopisu jeho syna. Tím se jejich vlastník Ivo Lukačovič zařadil mezi magnáty podezřívané z toho, že svá média zneužívají pro vlastní byznysové zájmy. A muž, který si dosud přísně střežil své soukromí, musí počítat s tím, že i to už bude propříště věc veřejná," stojí v popisku ke karikatuře, jejímž autorem je Václav Teichmann.

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl nepřímo Lukačoviče kritizoval na Facebooku už v průběhu týdne. "V extralize dosud existovalo jedno nepsané, ale neporušitelné pravidlo: Na děti se nesahá. A už vůbec ne na děti nemocné… Tím se zároveň otevřela otázka, zda toto pravidlo padlo, proč bylo porušeno a kdo bude na řadě příště," napsal Plesl s tím, že "to bude mít docela závažné důsledky, protože každý z elitního klubu účastníků nepsané dohody se teď může cítit ohrožen…"

"Všechno se změní, až se někdo začne rejpat v rodině Ivovi…" napsal pak v dalším komentáři šéfredaktor novin MF Dnes, které jako součást skupiny Mafra spadají pod koncern Agrofert, který spadá do svěřenského fondu Andreje Babiše.

Lukačovič výroky v MF Dnes ani na Pleslově profilu komentovat nechtěl. "Pan Lukačovič si velmi střeží své soukromí, na Twitteru se zpravidla vyjadřuje jen k pracovním věcem," řekla redakci Aktuálně.cz mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová s tím, že na výroky nebude aktivně reagovat ani společnost Seznam.cz.

Na rozdíl od dalších účastníků diskuze na Facebooku nevnímá mluvčí Pleslova slova jako výhrůžku. Ale dodala: "Svědčí to o nějakých praktikách, které redaktoři MF Dnes chtějí užívat, a je to jejich styl, jakým chtějí psát zprávy, takže ať tak klidně dělají." MF Dnes prý Seznamu žádné dotazy k reportáži přímo neposlala.

Slova šéfredaktora Plesla ani popisek u karikatury podle jejích slov nijak neovlivní práci redaktorů Seznam Zprávy. "Stavíme si na tom, že máme nezávislé a kvalitní zpravodajství, budeme pokračovat v tom, že budeme informovat veřejnost o kauzách, které se ji dotýkají," dodala Kapuciánová.

