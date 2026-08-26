Přeskočit na obsah
Benative
27. 8. Otakar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Vrtulníky Viper a Venom se po červencové nehodě vrátily do vzduchu

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. ČTK to sdělil mluvčí armády Vladimír Holas. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H-1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na náměšťské základně. Vojáci tehdy pozastavili provoz všech svých helikoptér platformy H-1.

Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se v červenci zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle dosavadních informací spadl z výšky zhruba 50 metrů. (Vrtulníky H-1 české armády)
Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se v červenci zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle dosavadních informací spadl z výšky zhruba 50 metrů. (Vrtulníky H-1 české armády)Foto: Armáda ČR
Reklama

Při nehodě zemřela vojákyně Kateřina Steinocherová, další čtyři vojáci byli zraněni. Armáda minulý týden sdělila, že vrtulníky se vrátí do provozu po dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatření a proškolení posádek.

Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se v červenci zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle dosavadních informací spadl z výšky zhruba 50 metrů. Vojenská policie vyšetřuje zřícení stroje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, za které podle trestního zákoníku hrozí až deset let vězení. Okolnostmi neštěstí se zabývá i komise ministerstva obrany. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) krátce po nehodě řekl, že příčiny nelze předjímat.

Související

Rozhodnutí velitele vzdušných sil Petra Tománka obnovit provoz vychází podle dřívějšího vyjádření armády z doporučení orgánů ministerstva obrany, které nehodu vyšetřují. „Ačkoliv vyšetřovací komise nadále pracuje s několika verzemi příčin a konečné závěry dosud nebyly formulovány, dosavadní zjištění umožňují stanovit podmínky pro bezpečný návrat techniky do letového provozu,“ uvedla minulý týden armáda. Po definitivním uzavření vyšetřování plánuje výsledky v plném rozsahu zveřejnit.

Na začátku týdne obnovily činnost vrtulníky v Polsku. „Naše vrtulníky AH-1Z Viper v Polsku po splnění všech předepsaných podmínek znovu drží pohotovost. Jsme připraveni plnit úkoly při ochraně vzdušného prostoru východního křídla aliance,“ uvedla v pondělí armáda. Vrtulníky platformy H-1 letos do Polska česká armáda nasadila poprvé. Česká vrtulníková jednotka Heli Unit působí v sousední zemi na základě bilaterální dohody od loňského září. Nasazení českých vojáků bylo reakcí na zhoršenou bezpečnostní situaci související s průnikem ruských bezpilotních letounů.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Utajené Patrioty v kukuřici. Odpalují jediné střely proti ruským raketám.

Utajené Patrioty v kukuřici. Odpalují jediné střely proti ruským raketám. | Video: nexta_tv
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.

Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste

Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama