Za pádem vrtulníku s Kellnerem zřejmě nebyla porucha, ale souhra náhod, řekl Mlynář

Za havárií vrtulníku, ve kterém předminulou sobotu zahynul na Aljašce nejbohatší Čech a většinový vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner, zřejmě nebyla technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek, řekl Vladimír Mlynář z PPF. Podle něj to plyne z informací od přeživšího nehody Davida Horvátha. Mlynář ale doplnil, že věc musí posoudit vyšetřovatelé.

"Z toho, jak jsme mluvili s Davidem Horváthem, tak snad mohu jen říct, že nic nenasvědčuje technické poruše. Že to byla skutečně souhra nějakých nešťastných náhod, povětrnostních podmínek, přistávacích podmínek," řekl ředitel skupiny PPF pro vztahy s veřejným sektorem Vladimír Mlynář v rozhovoru pro Radiožurnál.

Doplnil, že lidé, kteří v oblasti byli, vyprávěli, že "vzdušné víry mezi jednotlivými údolími jsou tak silné, že s tím strojem, vrtulníkem dělají divoké věci". "A je to velmi nebezpečné, takže se prostě taková věc může stát," prohlásil Mlynář. Informace o tom, jak pokračuje vyšetřování ze strany úřadů, ale nemá. "Nemáme, protože vyšetřování leteckých katastrof je velmi dlouhé, standardně to bývá rok až dva. Bude na vyšetřovatelích, jak se to posoudí," řekl v Radiožurnálu.

Šestapadesátiletý Kellner zahynul 27. března, když si se skupinou průvodců a známých vyrazil na heliskiing, což je extrémní sport, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu. Vrtulník však severně od největšího aljašského města Anchorage narazil do hory poblíž ledovce Knik a pak se valil několik set metrů po svahu dolů.

Zahynul pilot Zachary Russell a čtyři z pěti členů posádky - kromě Kellnera také český trenér snowboardingu Benjamin Larochaix a horští vůdci Gregory Harms a Sean McManamy. Jako jediný přežil havárii bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, který skončil ve vážném stavu v nemocnici Providence Alaska Medical Center v Anchorage.

Přeživší poskytl vyšetřovatelům cenné informace

Podle informací serveru Blesk.cz se v noci na pátek vrátil do Prahy po dvou dnech čekání na letišti v Anchorage boeing skupiny PPF Group, zřejmě dopravil do země rakev s tělem zemřelého miliardáře. Poté letadlo odletělo do Lyonu a podle serveru je možné, že do Francie převezlo tělo Benjamina Larochaixe.

Vrak havarované helikoptéry zkoumá v Anchorage dvanáctičlenný tým vyšetřovatelů. Předběžnou zprávu o nehodě zveřejní americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) zřejmě začátkem příštího týdne. Portál Anchorage Daily News tento týden napsal, že podle regionálního šéfa NTSB Clinta Johnsona jediný člověk, který nehodu přežil, dal najevo zájem o okolnostech neštěstí vypovídat. Podle Blesku server Alaska's News Source napsal s odvoláním na Johnsona, že vyšetřovatelé s Horváthem už mluvili a on jim poskytl "cenné informace".

Horváthův stav se na konci minulého týdne lepšil a zástupci nemocnice ve středu ČTK řekli, že tohoto pacienta již nemají v evidenci. Jestli to znamená, že byl Horváth z nemocnice propuštěn, není ovšem jasné, Horváthovo jméno mohlo být vyřazeno ze seznamu pacientů, o jejichž stavu může nemocnice podávat informace.

Pilot: Havarovaný vrtulník je jeden z nejvýkonnějších na světě, přistál i na Everestu