Nečesaný musí znovu před soud. Vrchní soud zrušil rozsudek, který ho zprostil viny

Pražský vrchní soud znovu zrušil rozsudek, který zprošťoval Lukáše Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích. Vyplývá to z justiční databáze. Případ z roku 2013 tak bude muset pošesté řešit krajský soud. Na posun v kauze upozornil místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič.

"Rozhodnutí soudu I. stupně zrušeno a věc vrácena soudu I. stupně k novému projednání," stojí v databázi k usnesení vrchního soudu, které je datováno dnem 28. listopadu.

Obžaloba tvrdí, že tehdejší student Nečesaný napadl kadeřnici polenem, opakovaně ji udeřil do hlavy a sebral jí přes 10 tisíc korun z tržby a peněženky. Královéhradecký krajský soud mladíka třikrát uznal vinným, nejprve mu dvakrát uložil 16 let, později 13 let vězení. Po zásahu Nejvyššího soudu byl Nečesaný dvakrát viny nepravomocně zproštěn. Předchozí osvobozující rozsudek vrchní soud rovněž zrušil.