Vrchní soud zamítl odvolání Nagyové, potvrdil její trest v kauze Čapí hnízdo

Vrchní soud v Praze v pondělí potvrdil europoslankyni Janě Nagyové (ANO) tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Nagyová vinu odmítá, k pondělnímu veřejnému zasedání nepřišla.
V kauze je obžalovaný i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání, trestní řízení je tak v jeho případě pozastavené a soudy o něm rozhodovat nemohou, dokud má Babiš poslaneckou imunitu. Proces Babiš dlouhodobě označuje za politický.
Obhájce Nagyové Josef Bartončík se v odvolání vymezil především vůči tomu, že odvolací senát už dříve zavázal Městský soud v Praze k tomu, aby obžalované uznal vinnými. Připomněl, že městský soud Nagyovou a Babiše dvakrát obžaloby zprostil, vrchní soud ale podle něj v posledním rozhodnutí změnil skutková zjištění a sám rozhodl o vině.
Městský soud pak na základě pokynů vyššího soudu podle Bartončíka odsuzující rozsudek vydal, i když s výhradami. O odvolání tak podle Bartončíka rozhoduje ten samý soud, který usnesení o vině vydal.
Podle předsedkyně odvolacího senátu Evy Brázdilové ale postup vychází nejen z judikátu Ústavního soudu, ale také z další ustálené praxe. Připustila, že ani pro její senát nejde o obvyklou situaci. Podotkla, že cílem praxe je zamezit tzv. soudnímu ping-pongu, ke kterému v obdobných případech s rozdílnými právními názory dochází. Odvolací soud podle ní setrval na svém předchozím názoru, protože se od jeho posledního rozhodnutí z loňského června situace nezměnila.
Obhájci v pondělí navrhovali provedení dalších důkazů, mimo jiné výslech premiéra Babiše jako svědka. Vrchní soud ale doplnění důkazů zamítl.
Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a tehdejší partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová, Babišova někdejší poradkyně, podle obžaloby žádost o dotaci podala a zamlčela v ní informace o propojení společnosti s Agrofertem.
Brázdilová v pondělí uvedla, že Nagyová vědomě vyvíjela činnost k tomu, aby zkreslila nebo zamlžila podstatné informace v podkladech pro dotaci. Pokud by takto nepostupovala, Čapí hnízdo by dotaci nezískalo, řekla soudkyně. Od počátku podle ní bylo jasné, že projekt bude financovat Agrofert, což bylo pro poskytovatele dotace podstatné. Uložený trest podle soudkyně není nepřiměřeně přísný, a to i s ohledem na časový odstup od spáchání trestného činu a bezúhonnost Nagyové.
S městským soudem se podle Brázdilové odvolací senát rozchází v názoru na to, zda byla společnost Farma Čapí hnízdo z Agrofertu vyčleněna pouze s účelem získat dotaci. Vrchní soud dospěl k názoru, že tomu tak bylo, vycházel podle soudkyně z uceleného řetězce nepřímých důkazů, který jiný závěr neumožnil. Babišova partnerka ani děti podle Brázdilové například neměli žádný úmysl s projektem Čapího hnízda podnikat, transformace společnosti na akciovou zase podle soudkyně měla sloužit k anonymizaci vlastníků akcií.
Rozhodnutí vrchního soudu o tom, že má nižší soud uznat obžalované vinnými, padlo ještě předtím, než Babiš v loňských volbách na podzim znovu získal poslaneckou imunitu. Městský soud v posledním nepravomocném rozhodnutí letos v květnu uvedl, že i přes to, že v souladu s názorem odvolacího soudu rozhodl o vině, je nadále přesvědčen o tom, že Nagyová neměla být kvůli presumpci neviny odsouzena.
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