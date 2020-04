Vrchní soud v Praze uložil bývalému řediteli podniku Transgas pět let za zpronevěru

Přestože globální ekonomika nyní čelí recesi, která bude podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) zřejmě nejhlubší od velké hospodářské krize v 30. letech minulého století, mohla by později přijít další, ještě hlubší recese. Předpovídá to analytická společnost Economist Intelligence Unit (EIU). Vlády mnoha zemí teď vyčleňují biliony dolarů na podporu svých ekonomik. A právě hromadící se dluhy mohou světovou ekonomiku strhnout do druhé recese.

"Mnoho evropských zemí, které patří k těm nejvíce zasaženým pandemií, jako je Itálie a Španělsko, mělo slabou fiskální pozici už před pandemií," konstatovala Agathe Demaraisová z EIU. "Potenciální dluhová krize v jakékoli z těchto zemí by se rychle rozšířila do dalších rozvinutých zemí a rozvíjejících se ekonomik a strhla by světové hospodářství do dalšího poklesu, možná ještě horšího," dodala.