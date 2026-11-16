Vrchní soud v Olomouci povede Rostislav Krhut, jmenoval ho prezident Pavel

Novým předsedou Vrchního soudu v Olomouci se od čtvrtka stane soudce a expert na insolvenční právo Rostislav Krhut. Do funkce jej v pondělí na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Uvedl při tom, že justice představuje jeden ze základních pilířů důvěryhodnosti státu, a je proto důležité, aby byla na všech stupních soudní soustavy vnímaná jako nestranná a nepolitická.
Krhut poté řekl, že za své priority pokládá personální obměnu za mladší soudce, větší zapojení soudu do odborné debaty a práci s umělou inteligencí.
Krhutovo funkční období bude sedmileté, jeho předchůdci Václavu Čapkovi vypršel mandát na sklonku září. „Chtěl bych říct, že s takovým jmenováním se pojí obrovská odpovědnost,“ řekl při předání jmenovacího dekretu Pavel, který konstatoval, že pro dosažení této pozice je nutné prokázat nejen odbornou zdatnost, ale i určité lidské vlastnosti.
Zdůraznil, že důvěra občanů v instituce státu je významná zejména v době, kdy jsou často zpochybňovány jistoty tvořící základ života každého člověka.
Pětapadesátiletý specialista na insolvenční právo Krhut už u olomouckého vrchního soudu působí, a to od léta 2024. Od letošního 1. října pak byl fakticky pověřený vedením instituce. „Ty první kroky už proběhly - ty jsou vždycky o tom navázat na to, co bylo, udržet ten dobrý stav soudu,“ uvedl po jmenování předsedou.
„Samozřejmě jsem formuloval i nějaké záměry do budoucna: otevřít ten vrchní soud, více ho zapojit do odborné debaty. Další úkol, který mě čeká, je personální obměna, protože kolegové nejsou nejmladší, takže budeme neustále obměňovat. No a takový revoluční úkol je začít pracovat s umělou inteligencí, což je jednoznačný trend dneška,“ zmínil Krhut.
Podle justičních statistik působilo loni u olomouckého vrchního soudu 45 soudců. Zdaleka nejpočetnější tam byla věková skupina mezi 51 a 60 lety, následují soudci mezi 61 až 70 lety věku.
Ve věku do 40 let se u soudu nevyskytl žádný soudce už od roku 2014. „Doufám, že i pana ministra přesvědčíme, že justice alespoň v nějakém rozsahu nové soudce potřebuje, aby mohlo probíhat vzlínání soudní soustavou až po Nejvyšší soud,“ reagoval Krhut na stanovisko ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), že soudců je dostatek.
K zapojení soudu do odborné debaty Krhut podotkl, že by chtěl zorganizovat nějakou konferenci nebo se zúčastňovat obdobných akcí v hlavním městě. Plánuje také spolupracovat s pražským vrchním soudem. „Spousta akcí by samozřejmě mohla probíhat v nějaké spolupráci, rádi se ke kolegům z Prahy přidáme,“ vzkázal.
Krhut soudí od roku 1997. Pracoval u ostravského krajského soudu, kde v letech 2002 až 2019 zastával funkci místopředsedy. Poté byl na stáži u Nejvyššího soudu. „Nikdy jsem nebyl na obvodním soudu, takže k otázce překreslení justiční mapy se až tolik vyjadřovat nemohu,“ poznamenal k Tejcovu záměru sloučit některé okresní soudy.
Jako dobrá myšlenka mu ale připadá vytváření větších celků s pobočkami. „Ta práce s pobočkou je docela přínosná, pružná, věci se dají přesunovat z pobočky do centra a nazpět podle aktuální situace,“ popsal vlastní zkušenost z doby svého působení v Ostravě.
„Jiná věc je, jestli se někde zruší pracoviště v místech, kde je málo soudců. To by znamenalo horší dostupnost, ale zase lepší odbornost - vždycky je to něco za něco. Koneckonců podobně to vidíme i ve zdravotnictví,“ poznamenal.
Ze statistik délek řízení i nevyřízených věcí na jednoho soudce vychází Vrchní soud v Olomouci dlouhodobě lépe než jeho pražský protějšek, a to zejména u civilních odvolacích agend.
„Tipl bych, že věci pražských kolegů jsou přece jen o něco těžší než olomoucké. Ale na druhé straně Olomouc funguje dlouhodobě kvalitně, takže se nepodceňujme,“ řekl k tomu Krhut.
O funkci předsedy se vedle Krhuta ucházely také dvě jeho kolegyně z vrchního soudu - místopředsedkyně Martina Kouřilová a bývalá místopředsedkyně Diana Vebrová - a také soudce prostějovského okresního soudu Věroslav Řezáč.
Krhut získal v září před výběrovou komisí 44 bodů z 50 možných, další uchazeči obdrželi 25, 24 a tři body. Komise vyzdvihla Krhutovu letitou soudcovskou praxi, manažerské zkušenosti, organizační předpoklady i znalost problematiky nejen olomouckého vrchního soudu, ale i krajských soudů v jeho obvodu. Tejc ho pak v říjnu navrhl Hradu na jmenování, nominaci následně schválila vláda.
Nového předsedu brzy získá i druhý z vrchních soudů. Stávajícímu předsedovi Vrchního soudu v Praze Luboši Dörflovi totiž skončí funkce na Nový rok.
Zájemci se mohou do výběrového řízení přihlásit do tohoto čtvrtka, Krhut bude jedním ze členů výběrové komise.
Podle dřívějších informací se o místo hodlá ucházet bývalý dlouholetý prezident Soudcovské unie a někdejší předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, současný místopředseda pražského vrchního soudu a propagátor využívání AI v justici Roman Horáček nebo šéfka ústeckého krajského soudu Lenka Ceplová.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Návrat do Mexika odmítám, říká o reprezentaci Bičík. Doba experimentů je ale pryč
„Šest porážek, nula bodů, sestup do skupiny B. Hodně nelichotivá bilance v Lize národů. Musíme však vidět, že šlo o nejtěžší skupinu, snad jenom Turecko mělo stejně těžké soupeře Francii, Itálii a Belgii a také skončilo bez bodu, ostatní měli hratelnější členy," říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý brankář David Bičík.
Babiš zahájil návštěvu Izraele, s Netanjahuem má jednat o obraně Česka
Český premiér Andrej Babiš přistál v izraelském Tel Avivu, kde v pondělí zahájí třídenní pracovní návštěvu Izraele. Odpoledne se setká s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, po jednání je naplánován komentář pro média.
Mysleli, že našli letadlo Amelie Earhartové. Takové rozuzlení výpravy za zmizelou pilotkou nikdo nečekal
Na dně tichomořské laguny se rýsoval podlouhlý předmět. Satelitní snímky naznačovaly, že by mohl patřit letadlu Amelie Earhartové, která před téměř 90 lety zmizela při letu kolem světa. Sedmnáctičlenná expedice proto vyrazila na neobydlený atol, kam se dostává jen obtížně. Po dnech na moři a pátrání mezi korály přišlo rozuzlení, které ukazuje, jak snadno dokáže příroda zmást i zkušené badatele.
Klempíř chce jednání o veřejnoprávních médiích odložit, vysvětlil proč
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se domnívá, že jednání o změně financování České televize a Českého rozhlasu by nemělo pokračovat, dokud poslanci nezačnou projednávat Evropský akt o svobodě médií (EMFA).
ŽIVĚ Rekordní počet ukrajinských dronů nad Ruskem. Moskva jich hlásí 1336 sestřelených
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje.