před 15 minutami

Olomoucký vrchní soud potvrdil Radku Březinovi za rozsáhlé nelegální obchody s lihem 13 let. Jeho bratru Tomášovi zvýšil trest o dva roky na šest let. Odvolací soud rozhodl také o propadnutí jejich veškerého majetku. Dalším třem obžalovaným soud tresty potvrdil, jednateli společnosti Morávia - Chem Radku Menšíkovi trest snížil o rok na 11 let. Případ správce nemovitostí Ivana Kováříka a Tomáše Pantlíka soud vrátil zpět na kraj. Vrchní soud zároveň snížil škodu na spotřební dani z 6,3 na na 5,6 miliardy korun.

Připravujeme podrobnosti.

