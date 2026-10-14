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Domácí

Vražedkyni ze žďárské školy umožnil soud přesun do běžné léčebny

ČTK
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Psychicky nemocné ženě, která v roce 2014 ubodala studenta žďárské střední školy, povolil soud přesun ze střežené detence do běžné psychiatrické léčebny. Uvedl to v úterý server Deník.cz. Žena byla dříve v tzv. zabezpečovací detenci, tedy ve speciálním zařízení hlídaném vězeňskou službou. Po rozhodnutí soudu z konce letošního září se přesunula do ústavní léčby v Psychiatrické nemocnici v Opavě.

Útočnice ze Žďáru nad Sázavou na policejní služebně na archivním snímku.
Útočnice ze Žďáru nad Sázavou na policejní služebně na archivním snímku.Foto: ČTK
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O možném přesunu ženy do zařízení s mírnějším režimem rozhodovaly soud v Brně. „Soud rozhodl, že se chovanka propouští ze zabezpečovací detence a bylo jí nařízeno ústavní ochranné psychiatrické léčení,“ sdělil Deníku mluvčí Městského soudu v Brně Zdeněk Jiří Skupin.

Státní zástupce proti rozhodnutí podal stížnost. Krajský soud v Brně ji však 22. září podle serveru zamítl. Rozhodnutí tím nabylo právní moci.

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Do střední školy obchodní ve Žďáru nad Sázavou vtrhla 14. října 2014 ráno tehdy šestadvacetiletá Barbora Orlová a pobodala několik studentů. Šestnáctiletý student utrpěl smrtelná zranění, když šel na pomoc spolužačce. Dvě studentky byly zraněny, další utrpěla psychický šok a pobodán byl i policejní vyjednavač. Útočnici nakonec policisté zneškodnili elektrickým paralyzérem.

Policie ženu obvinila z vraždy a braní rukojmích. Podle znaleckých posudků ale nebyla pachatelka v době činu příčetná. Trpí schizofrenií, a skončila tak v zabezpečovací detenci. Policie potvrdila, že Orlová útočila už v roce 2012 ve škole v Havířově. Tehdy napadla nožem vychovatelku, která se snažila bránit sedmiletou školačku.

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V souvislosti s psychickou poruchou ale úřady stíhání útočnice zastavily. Do února 2014 pobývala právě v opavské psychiatrické léčebně, pak se měla léčit ambulantně. Podle předchozích vyjádření soudů ale lhala lékařům a nebrala předepsané léky.

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O ukončení detence žena usilovala už v minulosti. V létě 2022 Městský soud v Brně zabezpečovací detenci Orlové ukončil, když dal například na doporučení psychiatričky, která dospěla k závěru, že žena si je vědomá své nemoci, podstupuje léčbu a její detence není nadále nezbytná.

Státní zastupitelství ale podalo stížnost a krajský soud tehdy rozhodnutí zrušil a ponechal Orlovou v detenci.

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