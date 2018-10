Vražda Chášukdžího je nestvůrnost, řekla Merkelová po jednání s Babišem v Praze

Německá kancléřka Angela Merkelová označila vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího za nestvůrnost. V pátek při návštěvě Prahy připomněla, že Německo do vyšetření celého případu zastavilo zbrojní exporty do Saúdské Arábie. Chce jednat o společném postoji Evropské unie k záležitosti.

Praha - Německá kancléřka dorazila v pátek na jednání s premiérem Andrejem Babišem v Kramářově vile, které se uskutečnilo u příležitosti stého výročí založení Československa.

"Případ novináře Chášukdžího je nestvůrnost a včera (ve čtvrtek) jsem to také sdělila v telefonickém rozhovoru saúdskému králi," řekla Merkelová. Německo podle ní čeká na úplné objasnění případu a také jeho pozadí. Do té doby nebude do blízkovýchodní země dovážet žádné zbraně, připomněla kancléřka nedělní rozhodnutí své vlády.

Andrej Babiš přivítal kancléřku Merkelovou v Kramářově vile | Video: Kateřina Frouzová | 00:26

"V Evropské unii budeme přirozeně mluvit o tom, jak si představujeme další společný postup," dodala. Očekává také, že Saúdská Arábie začne řešit humanitární katastrofu, kterou vyvolal konflikt v Jemenu.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes dopoledne řekl, že Praha bude na radě ministrů zahraničí prosazovat razantní postoj EU k události. Jako možná opatření uvedl zákaz vstupu na území EU pro některé lidi nebo zmrazení jejich majetků.

Na setkání s novináři hovořila i o migraci. S Babišem se shodují v tom, že je třeba spolupracovat s africkými státy při řešení problému migrace do Evropy. Podle nich je třeba africké země hospodářsky podporovat, aby tamní lidé měli perspektivu a neodcházeli.

Připravujeme podrobnosti.