Počet vražd se loni vrátil k předcovidovým číslům. Napětí roste, tvrdí policie

Americký výrobce elektromobilů Tesla snížil ceny svých vozidel ve Spojených státech a některých evropských zemích až o 20 procent, aby podpořil poptávku. S odkazem na aktualizovaný ceník firmy o tom dnes informují zahraniční tiskové agentury. Odbyt vozů Tesla zaostal v loňském roce za očekáváním analytiků. Zpráva o zlevňování aut vedla k poklesu ceny akcií Tesly.

Šéf podniku Elon Musk už dříve upozornil, že vyhlídky na příchod hospodářské recese a vyšší úrokové sazby by mohly Teslu přimět ke snížení cen, aby udržela růst objemu prodeje i na úkor zisku. Zlevňování aut na klíčových trzích znamená obrat ve strategii Tesly z uplynulých dvou let, kdy její produkce zaostávala za poptávkou. Musk loni uvedl, že ceny se dostaly "trapně vysoko" a mohly by poptávku podkopat.

Ve Spojených státech firma podle agentury Reuters ve čtvrtek snížila ceny různých variant vozů Model 3 a Model Y o šest až 20 procent. V Německu pak tato auta zlevnila o jedno až 17 procent. Ke snížení cen Tesla přikročila i ve Francii, Švýcarsku a Rakousku, dodává Reuters. Už minulý týden firma zlevnila svá auta na čínském trhu.