Vraťte mi podporu z prezidentských voleb a odstupte, vyzval Michálek Hilšera

Libor Michálek podpořil Marka Hilšera v prezidentské volbě a ten by mu to měl nyní podle něj vrátit a ze souboje o Senát odstoupit.

Praha - Do ostré přestřelky se dostali dva kandidáti do senátních voleb v Praze 2 Marek Hilšer a Libor Michálek, který obhajuje mandát. První kolo zde drtivě vyhrál bývalý prezidentský kandidát Hilšer s více než 44 procenty hlasů a v druhém se utká právě s Michálkem, jenž získal 15,6 procenta.

Michálek, který kandiduje s podporou pirátů, totiž včera vyzval Hilšera, aby v jeho prospěch odstoupil. Odůvodnil to tím, že sám Hilšera, jenž je horkým favoritem, podpořil v prezidentské volbě a ten by mu to měl nyní vrátit.

"Pokud by se mně dostalo takové pomoci, respektive podpory, bylo by v rozporu s mým svědomím kandidovat proti osobě, která mě podporovala," napsal v otevřeném dopise a odkázal na svoji korespondenci s Hilšerem z loňského podzimu.

Z korespondence, která je na jeho stránkách, vyplývá, že loni na podzim se u svých kolegů přimluvil, zda by Hilšerovi někdo z nich nedal svůj hlas. V té době již bylo zřejmé, že Hilšer nezvládne nasbírat potřebných 50 tisíc podpisů, a tak mu k možnosti vyzvat Miloše Zemana mohlo pomoci jedině to, že jeho kandidaturu navrhne deset senátorů nebo dvacet poslanců.

Svým kolegům v Senátu tehdy Michálek napsal e-mail s otázkou, zda by nezvážili podporu buď Hilšera, nebo jiného kandidáta. "Domnívám se, že by reputaci Senátu prospělo, aby nominaci získal ještě jiný kandidát než pan místopředseda Kubera," napsal tehdy Michálek svým kolegům.

"Několikrát v životě jsem již obětoval svou pozici, aby se mohla prosadit spravedlnost. Nyní by takový krok měl zvážit pan Hilšer," dodal ve výzvě Michálek.

Hilšer: Je to kampaň, která nemá úroveň

Sám Hilšer Michálkovu výzvu považuje za směšnou. "Měl jsem podporu 11 senátorů. V době, kdy mi dal svůj hlas, jsem netušil, že budu kandidovat i v Senátu," uvedl Hilšer pro Aktuálně.cz. Prahu 2 si vybral nejen proto, že zde pracuje, ale že v ostatních senátních okrscích v Praze kandidují lidé, se kterými nechtěl soupeřit a byl by naopak rád, kdyby se ocitli také v Senátu.

"Nechtěl jsem jít ani proti jednomu z těch, kdo proti mně kandidovali v prezidentských volbách, tedy proti panu Fischerovi a panu Drahošovi. A ani proti Hayato Okamurovi, který kandiduje na Praze 8," řekl Hilšer.

"Beru to jako kampaň, která nemá úroveň, a o to víc jsem nyní rád, že kandiduji právě na Praze 2," dodal Hilšer pro Aktuálně.cz.