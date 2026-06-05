Přeskočit na obsah
Benative
5. 6. Dobroslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Vrah „krále hracích automatů“ neutekl daleko, policie už zatkla podezřelého

ČTK

Policisté ve čtvrtek vypátrali a zadrželi muže, který je podezřelý ze středeční vraždy cizince v Seifertově ulici v Praze 3. Policie to v pátek uvedla na síti X. Podle některých izraelských médií by zavražděným mohl být izraelský podnikatel Tony Bargig, který je znám jako „král hracích automatů“. Česká policie však totožnost zavražděného nepotvrdila.

Ilustrační snímek
Ilustrační snímekFoto: CTK
Reklama

„S ohledem na probíhající trestní řízení a další úkony k tomuto případu nyní nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla policie v pátek.

Související

Izraelská média, například server Ynet News, ve čtvrtek informovala, že v Praze byl v noci zavražděn známý čtyřiapadesátiletý podnikatel v hazardu Bargig. Podle izraelských médií Bargig figuroval v procesu, ve kterém čelil obžalobě z nelegálního provozu sítě 15 heren v Izraeli v letech 2008 až 2014. V roce 2020 soud uložil Bargigovi trest 15 měsíců vězení a nařídil mu zaplatit celkem 1,35 milionu šekelů (zhruba devět milionů korun).

Později Bargig čelil i soudnímu sporu ohledně doměření daně z příjmu. Podle izraelských daňových úřadů totiž podnikatel nepřiznal část příjmů, které měl z provozu hazardu. V posledních letech pak podle izraelských médií Bargig přesunul velkou část své podnikatelské aktivity do Prahy, kde i trvale žil.

Mohlo by vás také zajímat: Alarmující čísla. Čeští influenceři propagují nelegální kasina mladistvým a nejen to

Alarmující čísla. Čeští influenceři propagují nelegální kasina mladistvým a nejen to | Video: Tým Spotlight
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
„Já jim říkám, že teď je ten moment, abyste tu EU donutili, aby Černá Hora i Albánie v roce 2028 vstoupily do EU,“ řekl v pátek premiér Andrej Babiš s odkazem na své rozhovory s balkánskými lídry během čtvrteční slavnostní večeře a pátečních bilaterálních schůzek.
„Já jim říkám, že teď je ten moment, abyste tu EU donutili, aby Černá Hora i Albánie v roce 2028 vstoupily do EU,“ řekl v pátek premiér Andrej Babiš s odkazem na své rozhovory s balkánskými lídry během čtvrteční slavnostní večeře a pátečních bilaterálních schůzek.
„Já jim říkám, že teď je ten moment, abyste tu EU donutili, aby Černá Hora i Albánie v roce 2028 vstoupily do EU,“ řekl v pátek premiér Andrej Babiš s odkazem na své rozhovory s balkánskými lídry během čtvrteční slavnostní večeře a pátečních bilaterálních schůzek.

EU by měla přijmout Černou Horu a Albánii v roce 2028, řekl Babiš

Evropská unie by měla do svých řad přijmout Černou Horu a Albánii v roce 2028. Novinářům to v pátek před začátkem jednání lídrů zemí EU a západního Balkánu v černohorském přímořském městě Tivat řekl český premiér Andrej Babiš. Předseda české vlády měl před summitem bilaterální schůzku s černohorským prezidentem Jakovem Milatovičem, s nímž jednal například o možných dodávkách českých zbraní.

Shot,Of,Athletic,Woman,Eating,A,Healthy,Fruit,Bowl,While
Shot,Of,Athletic,Woman,Eating,A,Healthy,Fruit,Bowl,While
Shot,Of,Athletic,Woman,Eating,A,Healthy,Fruit,Bowl,While

Mysleli, že snídají správně. Odborníci mluví o detailu, který může zabránit přejídání i chuti na sladké

Lidé si dnes stále častěji dávají záležet na tom, aby den začali kvalitní snídaní. Podle odborníků ale většina z nich přehlíží jeden důležitý detail. Nezáleží totiž jen na tom, kolik vlákniny během dne přijmeme, ale také kdy ji tělu dodáme. Nové poznatky naznačují, že právě první jídlo po probuzení může výrazně ovlivnit trávení, pocit hladu i hladinu energie na zbytek dne.

Tomáš Hejtmánek s obrazem Elsinor V Františka Muziky a manýristickým kabinetem Huguese Sambina.
Tomáš Hejtmánek s obrazem Elsinor V Františka Muziky a manýristickým kabinetem Huguese Sambina.
Tomáš Hejtmánek s obrazem Elsinor V Františka Muziky a manýristickým kabinetem Huguese Sambina.

Muzikův obraz Elsinor V se vydražil za téměř 14 milionů korun. Jde o autorský rekord

Obraz Elsinor V Františka Muziky se vydražil v aukci pražského Arthouse Hejtmánek za 13,95 milionu korun. Vyvolávací cena díla činila 4,5 milionu korun. Výsledná cena je včetně aukční přirážky ve výši 24 procent. Dosud byla nejdráže vydraženým Muzikovým dílem v roce 2018 Noc II (1942) za necelých 10 milionů korun, za podobnou cenu se prodal v roce 2023 také jeho obraz Gobelin II (Fuga II).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama