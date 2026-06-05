Vrah „krále hracích automatů“ neutekl daleko, policie už zatkla podezřelého

Policisté ve čtvrtek vypátrali a zadrželi muže, který je podezřelý ze středeční vraždy cizince v Seifertově ulici v Praze 3. Policie to v pátek uvedla na síti X. Podle některých izraelských médií by zavražděným mohl být izraelský podnikatel Tony Bargig, který je znám jako „král hracích automatů“. Česká policie však totožnost zavražděného nepotvrdila.
„S ohledem na probíhající trestní řízení a další úkony k tomuto případu nyní nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla policie v pátek.
Izraelská média, například server Ynet News, ve čtvrtek informovala, že v Praze byl v noci zavražděn známý čtyřiapadesátiletý podnikatel v hazardu Bargig. Podle izraelských médií Bargig figuroval v procesu, ve kterém čelil obžalobě z nelegálního provozu sítě 15 heren v Izraeli v letech 2008 až 2014. V roce 2020 soud uložil Bargigovi trest 15 měsíců vězení a nařídil mu zaplatit celkem 1,35 milionu šekelů (zhruba devět milionů korun).
Později Bargig čelil i soudnímu sporu ohledně doměření daně z příjmu. Podle izraelských daňových úřadů totiž podnikatel nepřiznal část příjmů, které měl z provozu hazardu. V posledních letech pak podle izraelských médií Bargig přesunul velkou část své podnikatelské aktivity do Prahy, kde i trvale žil.
Mohlo by vás také zajímat: Alarmující čísla. Čeští influenceři propagují nelegální kasina mladistvým a nejen to
Ralf Schumacher řekl svému partnerovi ano. Pohádková svatba dojala i syna Davida
Bývalý pilot formule 1 Ralf Schumacher se oženil se svým partnerem Étiennem Bousquetem-Cassagnem. Pompézní svatba v Saint-Tropez uzavřela mimořádný příběh.
EU by měla přijmout Černou Horu a Albánii v roce 2028, řekl Babiš
Evropská unie by měla do svých řad přijmout Černou Horu a Albánii v roce 2028. Novinářům to v pátek před začátkem jednání lídrů zemí EU a západního Balkánu v černohorském přímořském městě Tivat řekl český premiér Andrej Babiš. Předseda české vlády měl před summitem bilaterální schůzku s černohorským prezidentem Jakovem Milatovičem, s nímž jednal například o možných dodávkách českých zbraní.
Mysleli, že snídají správně. Odborníci mluví o detailu, který může zabránit přejídání i chuti na sladké
Lidé si dnes stále častěji dávají záležet na tom, aby den začali kvalitní snídaní. Podle odborníků ale většina z nich přehlíží jeden důležitý detail. Nezáleží totiž jen na tom, kolik vlákniny během dne přijmeme, ale také kdy ji tělu dodáme. Nové poznatky naznačují, že právě první jídlo po probuzení může výrazně ovlivnit trávení, pocit hladu i hladinu energie na zbytek dne.
Muzikův obraz Elsinor V se vydražil za téměř 14 milionů korun. Jde o autorský rekord
Obraz Elsinor V Františka Muziky se vydražil v aukci pražského Arthouse Hejtmánek za 13,95 milionu korun. Vyvolávací cena díla činila 4,5 milionu korun. Výsledná cena je včetně aukční přirážky ve výši 24 procent. Dosud byla nejdráže vydraženým Muzikovým dílem v roce 2018 Noc II (1942) za necelých 10 milionů korun, za podobnou cenu se prodal v roce 2023 také jeho obraz Gobelin II (Fuga II).
Koubek má před Koreou příjemný problém. Náhradníci zářili
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek po vítězství 3:1 nad Guatemalou v generálce na mistrovství světa ocenil přínos střídajících hráčů, kteří po změně stran přípravný zápas za stavu 1:1 rozhodli.