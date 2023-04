Vrabel tvrdil, že Česko chce zaútočit jadernou zbraní na Rusko. Soud mu dal podmínku

V českých obchodech se zvyšuje podíl jablek od českých pěstitelů. Loni tvořily 65 procent nabídky, v roce 2021 to bylo 54 procent. Jejich cena jako jedné z mála potravin loni klesla o pět procent. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Upozornil na to, že pro sadaře je pěstovaní často nerentabilní kvůli nízkým výkupním cenám. Obchodní přirážka v řetězcích se podle Nekuly v posledních pěti letech pohybovala na 126 procentech. Obchodníci by podle něj měli zvážit svou obchodní politiku a být vstřícnější k zemědělcům.

Ministr poznamenal, že ačkoliv je pro spotřebitele nízká cena příznivá, pro zemědělce je to naopak. "Pěstitelé se pohybují na hraně rentability, či dokonce pěstují se ztrátou," řekl. Obchodní přirážka je podle Nekuly nerovnoměrně rozdělená ve prospěch obchodních řetězců. Uvedl, že cenu tlačí dolů dovoz levných jablek z Polska, kde se vypěstuje zhruba polovina jablek v celé EU. Dříve se vyváželo do Ruska, což není od loňska možné kvůli sankcím.

Ministr ocenil, že podíl českých jablek v obchodech roste a v říjnu nebo listopadu, když vrcholila sklizeň, bylo až osm z deseti jablek v obchodech z domácí produkce. Jako problematické vidí nízké výkupní ceny. "Z koncové ceny zůstává obchodníkům stále větší podíl na úkor pěstitelů. Zde vidím velký prostor pro změnu," řekl.

Ovocnářská unie loni upozorňovala na to, že kvůli nízkým výkupním cenám loni pěstitelé část jablek vůbec nesklidili. Rostly také náklady na skladování, které se jim nevyplatilo. Předseda unie Martin Ludvík už dříve uvedl, že ztráta ovocnářů bude kolem čtvrt miliardy korun.