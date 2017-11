Vondrák si nechá post hejtmana i poslance. S Babišem jsme se tak dohodli, ale nelíbí se mu to, říká

před 9 minutami

Ivo Vondrák se dohodl s Andrejem Babišem, že zkusí vedle práce moravskoslezského hejtmana zastávat i poslaneckou funkci. Babišovi se to ale nelíbí, přiznal Vondrák.

Praha - Hejtman Moravskoslezského kraje a čerstvě zvolený poslanec za ANO Ivo Vondrák obměkčil svého stranického šéfa Andreje Babiše a zatím si ponechá obě své funkce.

"Dohodli jsme se na tom, že to zkusím a uvidím, jak to dopadne. V případě, že bych to nezvládal, tak bych poslaneckou funkci vzdal," řekl Aktuálně.cz Vondrák.

Širší vedení ANO přitom ve středu jasně deklarovalo, že si Vondrák stejně jako hejtmani Karlovarského a Olomouckého kraje Jana Vildumetzová a Ladislav Okleštěk mají vybrat jen jedno křeslo. Stejně jako to už udělala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která zůstane pouze ve vedení Středočeského kraje.

"Nelíbí se mu to, to říkám na rovinu," popisuje Vondrák Babišovu reakci.

Hejtman po středeční schůzce s šéfem ANO uvedl, že pouze trval na svém. Do sněmovny totiž kandidoval s tím, že chce zastávat funkci hejtmana a poslance naráz. "Dostal jsem tolik preferenčních hlasů, kolik jsem dostal. Takže to beru tak, že mí voliči to nevnímají jako negativum," věří Vondrák, kterého zakroužkovalo 15 592 voličů, nejvíce v kraji.

Vondrák už si pro své sněmovní působení dal dohromady tým lidí. "Včera jsme měli první sezení. Chystáme soubor zákonů, které bychom chtěli v Poslanecké sněmovně prosadit a které vidíme jako nutné z pohledu fungování krajů," řekl.

O Vondrákovi se také mluvilo jako o možném kandidátovi na ministra školství. To stále není vyloučeno, ale pro Vondráka je prioritou kraj. "Domluvili jsme se na tom, že budu v roli jakési kádrové rezervy pro ministra školství," potvrdil.

"Chtěl bych splnit cíle, které jsem si na krajské úrovni vytyčil ve své předvolební kampani. Zatím bych preferoval, kdyby ministra mohl dělat někdo jiný, abych mohl svou práci dodělat," dodal Vondrák.