Volný má kvůli potyčce ve sněmovně přijít o jeden měsíční plat, přes 90 tisíc korun

Bohumínští sociální demokraté požadují odchod ČSSD z vlády. Zároveň chtějí, aby z čela strany odešli lidé, kteří sociální demokracii do vlády přivedli, a to včetně předsedy strany Jana Hamáčka. ČTK to za bohumínskou místní organizaci řekli její předseda Igor Bruzl i někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

"Po dlouhém jednání výboru ČSSD v Bohumíně jsme se jednomyslně shodli na dvou věcech, které chceme prosazovat na celostátním sjezdu: Okamžitý odchod z této vlády hanby a odchod lidí z vedení, kteří do ní ČSSD dovedli," uvedl dnes na svém twitterovém účtu Němeček.

Pro upřesnil, že bohumínští sociální demokraté od počátku byli odpůrci vstupu do současné vládní koalice s hnutím ANO. "Říkali jsme, že to nedopadne dobře. Bohužel to dopadlo ještě hůř, než jsme si uměli představit v nejčernějších snech. To, co vláda teď předvádí, tak to si myslím, že sociální demokracii zcela likviduje," uvedl Němeček.